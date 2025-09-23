Экономика и бизнес 23.09.2025 в 13:05

Гостиницы на Байкале оказались под угрозой закрытия и штрафов

Не все средства размещения прошли обязательную процедуру оценки «звёздности»
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

С 1 сентября 2025 года принимать туристов средства размещения могут только по новым правилам. До этого срока они должны были пройти обязательную процедуру самооценки. Несмотря на переходный период, внедренные требования стали неожиданностью для многих туристических объектов на Байкале. Об этом сообщает портал Irk.ru.

Теперь вся информация о местах для проживания туристов содержится в Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии. Основная цель закона – добиться совпадения ожиданий туриста и реальности. По данным реестра на 22 сентября на Байкале, в Иркутской области действующими остаются 419 средств размещения, еще 73 приостановили работу. В Бурятии работают 312 гостиниц, временно не действуют 56. В Забайкальском крае эти цифры составляют 112 и 34 соответственно. Гостиницы и базы отдыха, информации о которых нет в реестре, не могут принимать туристов.

Гостиницы и санатории, как и раньше, могут получить «звезды». Однако присвоить их могут только аккредитованные по новым правилам организации. Они также включены в специальный реестр, по всей стране их более 30. В Иркутской области данную работу выполняет только Торгово-промышленная палата. В некоторых регионах не аккредитована ни одна экспертная организация. В число таких субъектов входят Бурятия и Забайкалье.

Галина Беляева, эксперт Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири:

– С вступлением в силу изменений в законодательство, конечно, сократится и общее число экспертов. Так, теперь не может проводить классификацию человек, который сам возглавляет гостиницу или турбазу. А раньше именно они и составляли большую часть специалистов по классификации.

За работу без включения данных в реестр грозят крупные штрафы: для юридических лиц это до 450 тысяч рублей. За повторное нарушение можно лишиться 4% выручки от всех услуг за предыдущий календарный год (не менее 500 тысяч рублей). Административное наказание предусмотрено и за несоответствие уровня услуг заявленному в реестре, а также за размещение рекламы объекта, не прошедшего процедуру.

Инна Капичникова, эксперт по классификации, директор Учебного центра Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири:

– Законодатель предусмотрел внушительные штрафы за нарушение новых правил. Нужно сказать, что процедуру самооценки и последующего включения в реестр было можно пройти с 1 января до 1 сентября 2025 года, но некоторые средства размещения все-таки не успели это сделать.

Помимо штрафов средствам размещения грозит и «изоляция». Туристические агрегаторы теперь не могут публиковать об объектах информацию, которая не соответствует данным реестра. Забронировать место в таком отеле тоже не получится, ведь по сведениям реестра его не существует или он не работает. В сложившейся ситуации и при туристическом потоке в несколько миллионов человек байкальское побережье рискует оказаться без достаточного числа мест для проживания.

Теги
гостиницы байкал

