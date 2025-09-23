Экономика и бизнес 23.09.2025 в 16:57

В Улан-Удэ комбинат по благоустройству занялся производством тротуарной плитки

Там удается производить до 90 кв. метров плитки ежедневно
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ комбинат по благоустройству запустил производство тротуарной плитки. Похожая выложена на площади Советов. Это единственное в городе предприятие, которое изготавливает подобный строительный материал.

Как заверили специалисты, плитка высокопрочная и устойчивая к морозу, ее размер составляет 335×165 мм, а толщина – 60 мм. На современном оборудовании удается производить до 90 кв. метров плитки ежедневно, что составляет порядка 2 тысяч кв. метров в месяц. Каждый день над этим работают восемь специалистов.

«КБУ приобрел новое оборудование для формовки, что позволило наладить выпуск плитки, полностью соответствующей городским стандартам благоустройства. Главная задача производства – обеспечить потребности Улан-Удэ в качественных материалах для благоустройства городских территорий», - заявили в мэрии.

