Экономика и бизнес 25.09.2025 в 13:24

Из Монголии запустят рейсы до Австралии

Туристы из Бурятии смогут напрямую долететь до страны кенгуру
Текст: Иван Иванов
Фото: loon.site

Кабинет министров Монголии на своем заседании 24 сентября обсудил проект соглашения между правительствами Монголии и Австралии о воздушном сообщении и одобрил его подписание.

В октября 2024 года представители органов гражданской авиации обеих стран провели двусторонние переговоры, в ходе которых парафировали проект межправительственного соглашения и подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает агентство «Монцамэ».

Подписание этого соглашения обеспечит правовую базу, необходимую для запуска прямых рейсов между Монголией и Австралией. Это также позволит отечественным авиаперевозчикам открывать новые маршруты, расширять охват рынка и сети полетов, подключаясь к международным транспортным и логистическим сетям.

Ожидается, что соглашение принесет значительные выгоды гражданам Монголии, которые в настоящее время учатся, работают и проживают в Австралии, а также деловым путешественникам и туристам за счет сокращения транспортных расходов. Кроме того, оно рассматривается как важный шаг в укреплении двусторонних отношений, торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между государствами.

Монголия стремится к более тесному взаимодействию с англоязычными странами, поскольку последние обеспечивают страну новыми технологиями по добыче меди, золота, угля и других полезных ископаемых, благодаря чему за последние десять лет она многократно увеличила добычу и свои экспортные доходы. Австралийские горнодобывающие и сервисные компании активно представлены в Монголии и поток туристов по делам бизнеса при открытии рейсов в Австралию наверняка будет большим. В России нет воздушного сообщения с Австралией (из-за введённых в 2022 года санкций), но туристы из Бурятии при наличии визы смогут побывать на этом далеком континенте.

Ранее «Номер один» сообщал, что из Монголии запустят авиарейсы в Саудовскую Аравию.

австралия монголия прямые авиарейсы

