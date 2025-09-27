Ставки по семейной ипотеке могут поднять с 6% до 12%

Минфин РФ планирует сэкономить на субсидировании семейной ипотеки за счет повышения ставок кредитования. Ведомство, по данным «РБК», рассматривает идею о повышении ставки с 6% до 12% для семей с одним ребенком, сохранении на уровне 6% для семей с двумя детьми и понижении ставки до 4% для семей с тремя детьми.

Российский минфин предложил снижать ставку по программе семейной ипотеки для семей с большим количеством детей, об этом ранее рассказывал заместитель главы ведомства Иван Чебесков в кулуарах X Московского экономического форума, сообщает Novostroy-m.ru.

Он пояснил, что у министерства сейчас есть поручение председателя правительства проработать инициативы парламента по семейной ипотеке, а также инициативы, исходящие от субъектов РФ.

Слова замминистра цитирует «РИА Новости»: «Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной. Одно из ключевых предложений — это различные ставки в зависимости от количества детей».

Правительство РФ заложило 1,8 трлн рублей в бюджет с целью субсидирования семейной ипотеки в 2026-2028 гг. И для чиновников важно сэкономить эти деньги. Также не исключено, что «утечка» из Минфина на руку крупным застройщикам. Не исключён рост спроса на квартиры. Поскольку семьи с одним ребенком попытаются успеть оформить кредит по старым ставкам в 6%.