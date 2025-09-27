Экономика и бизнес 27.09.2025 в 13:22

Популярный в Бурятии Toyota RAV4 в ноябре подорожает на 2,3 миллиона

Стоимость утильсбора вырастет в 652 раза
Текст: Иван Иванов
Популярный в Бурятии Toyota RAV4 в ноябре подорожает на 2,3 миллиона
Фото: архив «Номер один»

Сложности с наполнением бюджета вынуждают власти начать процедуру выворачивания карманов автомобилистов. Однако повышение налога (утильсбора) сразу в 500-600 раз не поддаётся нормальной логике.

Портал Аvto.ru. подсчитал на сколько вырастет налог на ввоз автомобилей из-за рубежа с ноября. Получились колоссальные суммы. Напомним, ранее сообщалось, что чиновники поменяют правила расчёта утилизационного сбора. Впервые в формулу включают мощность двигателя, и это означает, что многие автомобили подорожают не на десятки, а на сотни тысяч и даже миллионы рублей!

Льготы для физлиц сохраняются, но только до 160 л.с. Для машин мощнее — рост утильсбора в десятки и сотни раз. Для гибридов и электромобилей тоже появятся свои ставки.

Итог: импорт и регистрация мощных машин станут дорогими или вовсе невыгодными. Так, утильсбор на Toyota RAV4 сегодня составляет 3400 рублей, с первого ноября он обойдётся уже в 2 млн 362 тысячи рублей. Налог (утильсбор) на электромобили и гибриды также вырастет в сопоставимых величинах.

Кто рискует больше всего? Покупатели машин мощнее 160 л.с. Те, кто заказал авто, но растаможка выпадает после 1 ноября. Так можно остаться без штанов – заплатив за машину, но не заплатив утильсбор. Однако есть возможность подать заявление в момент 1 ноября, рассмотрение займет до двух недель, соответственно крайний срок – 15 ноября.

Дилеры параллельного импорта отмечают: подорожание «съест» всю их маржу. Любители премиальных и спортивных моделей (BMW, Mercedes, Lexus) в полном ауте.

Таким образом, с 1 ноября утильсбор превращается в главный драйвер подорожания автомобилей в России. Для рынка это означает: массовый уход мощных моделей, рост спроса на «умеренные» версии, укрепление позиций китайских брендов с планкой мощности мотора до 160 л.с.

Для покупателей пока есть время последний шанс оформить мощное авто по старым ставкам. Дальше – доплата в миллионы рублей или отказ от мечты о мощной машине и внедорожнике.

авто рост цен

