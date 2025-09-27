Экономика и бизнес 27.09.2025 в 14:12

В Бурятии рост стоимости услуг в ЖКХ перенесут на октябрь 2026 года

В будущем году в среднем экономия квартплаты при переносе сроков ввода повышенных тарифов составит около 2,5 тысяч рублей на одну квартиру  
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии рост стоимости услуг в ЖКХ перенесут на октябрь 2026 года
Фото: архив «Номер один»

Индексация тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги в 2026 году будет произведена с 1 октября, тогда как в предыдущие годы платежи повышались с 1 июля. Такие сроки предусмотрены макропрогнозом на 2025–2028 годы, внесенным Минэкономразвития в правительство, сообщает портал «Банки.ру». Размер индексации совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ 2026 году составит 9,9%. В 2027-м предусмотрено повышение на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%. При этом в 2027–2028 годах индексация запланирована на июль.

Электроэнергия в 2026 году подорожает на 11,3%, в 2027 и 2028 годах — на 8,6% и 9,1% соответственно.

Тарифы на железнодорожные перевозки, включая грузовые и пассажирские, а также на услуги инфраструктуры ж/д транспорта в 2026 году индексировать не планируется, при этом в 2027–2028 годах индексация ожидается с 1 января, следует из документа.

Напомним, что с 1 июля 2025 года цены на коммунальные услуги увеличились примерно на 11,9%. Подорожали газ, электричество, вода и отопление. Газ стал дороже на 10,3%, электроэнергия — на 12,6%. Это средние значения по стране. 

В Улан-Удэ цены на ЖКХ с июля подняли ещё больше - на 13-14%. Простые расчёты показывают, что в 2026 году при средней стоимости оплаты коммунальных услуг в Улан-Удэ в 7-8 тысяч рублей за 2-комнатную квартиру, экономия при остановке роста цен на 3 месяца может составить около 2,5 тысяч рублей.

Чиновники идут на перенос повышения цен из-за сентябрьских выборов в Госдуму, рассчитывая, что благодарный электорат придёт на выборы.

Теги
ЖКХ коммуналка

Все новости

По Улан-Удэ проехала колонна мотоциклистов
27.09.2025 в 16:22
В Бурятии тосовцы заменили семье погибшего бойца СВО крышу дома
27.09.2025 в 15:47
Юные спортсмены из Бурятии завоевали 33 медали в Китае
27.09.2025 в 15:07
Бурятия выделила 735 тысяч рублей на ремонт крыш в Старобешево
27.09.2025 в 14:32
В Бурятии рост стоимости услуг в ЖКХ перенесут на октябрь 2026 года
27.09.2025 в 14:12
В Улан-Удэ приедет «Весна священная»
27.09.2025 в 13:58
Популярный в Бурятии Toyota RAV4 в ноябре подорожает на 2,3 миллиона
27.09.2025 в 13:22
В Бурятии правоохранители взялись за майнинговую ферму в Онохое
27.09.2025 в 13:05
На севере Бурятии спустя неделю нашли тело утонувшего водителя
27.09.2025 в 12:43
Бурятия будет сотрудничать с Буддийской Академией Ситагу из Мьянмы
27.09.2025 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Популярный в Бурятии Toyota RAV4 в ноябре подорожает на 2,3 миллиона
Стоимость утильсбора вырастет в 652 раза
27.09.2025 в 13:22
Ставки по семейной ипотеке могут поднять с 6% до 12%
В минфине анонсировали реформу льготной ипотеки для семей
27.09.2025 в 11:13
«АпатитАгро» планирует согреть «серебряных волонтеров»
Компания намерена помочь в приобретении котла для «Дома добрых дел», где пенсионеры плетут маскировочные сети
26.09.2025 в 11:32
Из Монголии запустят рейсы до Австралии
Туристы из Бурятии смогут напрямую долететь до страны кенгуру
25.09.2025 в 13:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru