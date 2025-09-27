В Бурятии рост стоимости услуг в ЖКХ перенесут на октябрь 2026 года

Индексация тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги в 2026 году будет произведена с 1 октября, тогда как в предыдущие годы платежи повышались с 1 июля. Такие сроки предусмотрены макропрогнозом на 2025–2028 годы, внесенным Минэкономразвития в правительство, сообщает портал «Банки.ру». Размер индексации совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ 2026 году составит 9,9%. В 2027-м предусмотрено повышение на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%. При этом в 2027–2028 годах индексация запланирована на июль.

Электроэнергия в 2026 году подорожает на 11,3%, в 2027 и 2028 годах — на 8,6% и 9,1% соответственно.

Тарифы на железнодорожные перевозки, включая грузовые и пассажирские, а также на услуги инфраструктуры ж/д транспорта в 2026 году индексировать не планируется, при этом в 2027–2028 годах индексация ожидается с 1 января, следует из документа.

Напомним, что с 1 июля 2025 года цены на коммунальные услуги увеличились примерно на 11,9%. Подорожали газ, электричество, вода и отопление. Газ стал дороже на 10,3%, электроэнергия — на 12,6%. Это средние значения по стране.

В Улан-Удэ цены на ЖКХ с июля подняли ещё больше - на 13-14%. Простые расчёты показывают, что в 2026 году при средней стоимости оплаты коммунальных услуг в Улан-Удэ в 7-8 тысяч рублей за 2-комнатную квартиру, экономия при остановке роста цен на 3 месяца может составить около 2,5 тысяч рублей.

Чиновники идут на перенос повышения цен из-за сентябрьских выборов в Госдуму, рассчитывая, что благодарный электорат придёт на выборы.