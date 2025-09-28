Бурятия намерена развивать коневодство

Бурятия обладает огромным потенциалом для развития продуктивного коневодства, потому что тут есть значительные массивы естественных пастбищ, не занятых другими видами животноводства. Как отметили эксперты, отрасль демонстрирует высокую рентабельность благодаря низкой себестоимости и высокому качеству продукции, однако текущие объемы производства в разы ниже реального потенциала территорий. К такому выводу пришли участники конференции.

25-26 сентября прошла всероссийская конференция «Развитие табунного коневодства в современных условиях». В мероприятии приняли участие специалисты из Якутии, Башкортостана, Удмуртии, Новосибирской и Рязанской областей, Москвы, а также представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и Монголии.



В настоящее время в республике насчитывается 52,3 тыс. лошадей, из которых 17,7 тыс. содержатся табунным методом. Племенная база представлена четырьмя хозяйствами. Это СПК “Ульдурга“ (Еравнинский район, племенной завод по разведению ульдургинской породы), ООО “Тугнуй” (Мухоршибирский район, племенной репродуктор по разведению бурятской породы), ООО “Ажалша” (Кижингинский район, племенной репродуктор по разведению бурятской породы) и ЗАО “Комсомольский” (Еравнинский район, племенной репродуктор по разведению русской тяжеловозной породы).



Участники совещания сошлись во мнении, что развитие продуктивного коневодства должно происходить прежде всего за счет районов, имеющих условия для табунного содержания лошадей. При этом необходимо использовать чистопородное разведение для закрепления желательных признаков. Для повышения мясной продуктивности товарных табунов использовать промышленное скрещивание с чистопородными производителями.