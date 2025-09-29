Энергетики не исключают зимних аварийных отключений в Бурятии

Генеральный директор «Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири» Алексей Хлебов рассказал о ситуации с подготовкой к прохождению отопительного периода 2025-2026 годов в Сибири. Бурятия хоть и перешла в состав Дальневосточного федерального округа, в отношении системы управления электроэнергией осталась в сибирской структуре. Положение рассмотрели на совещании под председательством полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева, что подчеркнуло актуальность темы.Бурятия оказалась в числе регионов, об «электрической» ситуации в которых сказали отдельно.По Сибири в 2025 году произошло снижение потребления электроэнергии в сравнении с 2024 годом. Но в ряде регионов зафиксирован рост.«В частности, в Республике Алтай в связи с активным развитием туристической инфраструктуры, в том числе, горнолыжного комплекса «Манжерок», а также в Республике Бурятия – преимущественно за счет увеличения потребления предприятиями добывающей отрасли», - доложил Алексей Хлебов.На «электрическую» динамику в СФО существенно повлиял сезонный запрет на майнинг криптовалют в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири и круглогодичный запрет на юге Иркутской области. Также анализ показал, что в этой части энергосистемы (Иркутско-Черемховская и Тулуно-Зиминская зоны Иркутской области, южные части Бурятия и Забкрая), в ближайшие шесть лет потребление электроэнергии будет расти.Говоря о грядущей зиме, Алексей Хлебов отметил, что с учетом увеличившейся аварийности генерирующего оборудования, в предстоящую зиму необходимо обеспечить готовность к вводу графиков аварийного отключения в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.Подобные заявления свидетельствуют, что «электрическая» ситуация вокруг Байкала не так хороша и стабильна, как хотелось бы. Будем надеяться на теплую зиму.