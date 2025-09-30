С января в Бурятии резко подорожает алкоголь

Очередные налоговые новации льются как из ведра. И недели не проходит, чтобы население в очередной раз убедилось в лозунге люди – это новая нефть! Как сообщает «РБК» акциз на так называемые тихие вина в России с 1 января 2026 года повысят до 148 руб., что на 31% выше, чем в 2025 году (113 руб.). Акциз на вино в 2027 году может составить 154 руб. (123 руб.), на 2028 год — 160 руб. за литр. Такие данные содержатся в проекте поправок в Налоговый кодекс, внесенном правительством в Госдуму. Принятые в прошлом году изменения в Налоговый кодекс предусматривали на 2026 год акциз на вино в размере 118 руб. за литр, на 2027 год — 123 руб.

Для игристых вин в 2026 году ставку акциза предложено установить в размере 160 руб. (до этого предусматривалось 130 руб.) против 125 руб. в 2025 году, в 2027 году — 166 руб. (135 руб.), в 2028 году – 173 руб.

Законопроект в Думу внесло правительство РФ.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что ставки акцизов на 2026–2027 годах проиндексированы на уровень инфляции, а также сверх уровня инфляции на этиловый спирт, винодельческую и алкогольную продукцию, спиртосодержащую продукцию и сахаросодержащие напитки.

Предлагается повысить акцизы и на другие виды алкогольной продукции.

Акциз на пиво (с содержанием алкоголя от 0,5 до 8,6 градуса) в 2026 году составит 33 руб. за литр (+10% к ставке 2025 года, 30 руб. за литр), в 2027 году — 34 руб., в 2028-м — 35 руб. за литр.

Пиво крепостью свыше 8,6 градуса в 2026 году предлагается обложить акцизом 62 руб. за литр (ранее предлагалось 58 руб.) против 56 руб. в 2025 году, в 2027 году — 64 руб., в 2028 году — 67 руб.

Акциз на сидр, пуаре и медовуху в 2026 году, согласно законопроекту, вырастет до 33 руб. за литр (ранее предлагалось 31 руб.) с 30 руб. в 2025 году, в 2027 году — до 34 руб., в 2028 году — до 35 руб.

Акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в 2026 году составит 824 руб. за 1 литр безводного спирта в подакцизном товаре (ранее — 770 руб.) против 740 руб. в 2025 году, на 2027 год — 857 руб. (801 руб.), на 2028 год — 891 руб.

Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов (объемная доля этилового спирта до 18%) в 2026 году будет определяться как отношение 165 руб. (ранее — 154 руб., в 2025 году — 148 руб.) к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. На 2027 год этот показатель определен в 172 руб. (160 руб.), на 2028 год — 179 руб.

Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов в 2026 году акциз составит 824 руб. за 1 литр (ранее — 770 руб.) против 740 руб. в 2025 году, в 2027 году — 857 руб. (801 руб.), в 2028 году — 891 руб.

Повышение акциза — это наиболее значительное для отрасли событие, в соответствии с которым будут определятся минимальные розничные цены, комментировал «РБК Вино» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Легальные производители вынуждены будут скорректировать свои цены. «В такие моменты возникает интересная ситуация на рынке: в рознице еще есть большие остатки продукции по старой цене, а производители уже платят акциз по-новому, чтобы нивелировать этот момент, и вводятся минимальные розничные цены», — объяснил Шапкин.

Таким образом, чтобы обрадовать правительство Бурятии, необходимо выпивать как можно меньше (и улучшить алкогольную статистику, нередко криминальную). Ведь курс на трезвость в регионе официально объявлен в марте этого года. При этом необходимо понимать, что у федерального правительства совсем другая задача – собрать больше денег с каждой бутылки выпитого алкоголя.