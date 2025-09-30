Стройка замедляется, но не останавливается

ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент») расположено в поселке Каменске Кабанского района. Завод полностью обеспечивает высококачественным цементом Бурятию и Забайкалье. С января по август 2025 года цементники отгрузили потребителям 273 тыс. тонн продукции. Это на 12% меньше прошлогодних показателей.Снижение объема производства и продаж основного строительного материала этим летом наблюдается по всей стране. Аналитики связывают это со снижением темпов строительства. По оценкам экспертов АО ХК «Сибцем», 65–70% выпущенного заводами холдинга цемента поставляется для нужд жилищного строительства. Еще в июне цементный рынок Бурятии рос. А в июле — впервые за четыре с половиной года — начался спад. Об этом на традиционной пресс­-конференции рассказал управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. Вместе с тем предприятие остается ключевым поставщиком основного строительного материала в двух регионах.— Продукция Тимлюйского цементного завода используется при возведении современного жилья, объектов мастер­-планов — Национального музея и театра «Байкал» в Улан­-Удэ, туристического кластера в Прибайкальском районе, логистического хаба и будущей ледовой арены в Забайкальском крае. Какой бы ни была ситуация на рынке, наша задача — обеспечивать строителей двух регионов цементом стабильно высокого качества. И коллектив предприятия с ней успешно справляется, — прокомментировал управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.Модернизация — процесс непрерывный. На переоснащение действующего производства в 2025 году планируется направить 423 млн рублей, в полтора раза больше, чем в прошлом году.Сезон 2025 запомнится цементникам знаковыми, долгожданными событиями. Так, 10 июля здесь запустили вращающуюся печь № 2. Впервые за 11 лет в работе были все три технологические линии. На розжиге печи присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов.— Хорошо, когда наше предприятие увеличивает объем производства, есть рабочие места. Предприятие работает стабильно, устойчиво. Главное, что все наши стройки обеспечены собственным и качественным цементом, — сообщил Алексей Цыденов журналистам.Розжиг печи № 2 завершил очередной этап масштабного проекта по наращиванию производственных мощностей в периоды пиковых нагрузок летних месяцев.Реконструкция сырьевых мельниц № 3 и 4 — тоже часть этого проекта. В прошлом году здесь фактически построили новую сырьевую мельницу № 3 большего диаметра. В результате ее производительность выросла почти в два раза — с 25 до 50 тонн шлама в час. Такого же результата заводчане ждут и от мельницы № 4, на которой завершены аналогичные работы. Она запущена в работу 19 сентября.Завершит проект установка сепараторов на цементные мельницы № 5 и 10 в 2027 году. Переход на замкнутый цикл производства цемента позволит повысить объем производства тонкомолотого высокомарочного цемента. Как говорят на предприятии, спрос на такой цемент растет с каждым годом.Тимлюйский цементный завод имеет сертификаты на выпуск восьми видов цемента: шести общестроительных и двух специальных.В заводской лаборатории строго контролируют качество сырьевых компонентов по всей цепочке производства — от известняка в карьере до готового цемента.Контрольные мастера и лаборанты следят за физико-­химическими показателями известняка, добавок, шлама, клинкера, гипса, угля и готового цемента. Большинство проб отбирается каждые два часа. Все необходимые химические анализы выполняют специалисты аналитической лаборатории.В помощь сотрудникам лаборатории — новое высокоточное оборудование. Так, современный петрографический комплекс позволяет «увидеть» минералогическую структуру клинкера — полуфабриката цемента. Она оперативно «расскажет» производственникам очень многое: какое сырье использовалось, как шел процесс обжига. Такие знания позволяют буквально управлять качеством будущего цемента.Лабораторный контроль не прекращается и после выпуска цемента. Каждую выпущенную партию тестируют специалисты отдела физико­-механических испытаний. Они определяют сроки схватывания, водоотделение. Результаты строго регламентируются ГОСТом.На предприятии трудятся 700 человек, в основном это жители поселка Каменска и соседних населенных пунктов.— У нас есть свой учебный центр, в котором мы можем обучить и переобучить своих сотрудников на 15 рабочих специальностей. В этом году 176 заводчан освоят новые специальности или повысят квалификацию. Сотрудничаем с высшими учебными заведениями по договорам целевого обучения, готовы «растить» инженеров, технологов — заключать договоры целевого обучения с выпускниками школ. Налажено сотрудничество с Томским политехническим университетом, где уже сейчас обучаются семеро сотрудников завода, — поделился управляющий директор Александр Волков.Предприятие, работающее в составе холдинговой компании «Сибирский цемент», не забывает и о развитии территории присутствия и активно помогает муниципалитетам, поддерживает детский спорт и творчество.— Традицией стало проведение культурно­-массовых и спортивных мероприятий для жителей Каменска, который по праву считается поселком цементников. День строителя — наш главный праздник. В этом году мы отметили его IV летней Спартакиадой ООО «ТимлюйЦемент». За четыре года внутризаводское мероприятие выросло до районного. Капитально ремонтируем здание Каменского детского дома творчества. Помогаем религиозным и общественным организациям района и республики, — рассказал Александр Волков.В ближайшее время на территории предприятия откроется спортивный зал. С особой гордостью управляющий директор завода отметил, что он будет доступен для всех желающих. Для этого его оборудуют специальным отдельным входом, и, чтобы попасть в него, не потребуется пропуск сотрудника предприятия.— Завод работает стабильно, выполняет все внешние и внутренние обязательства. Несмотря на все вызовы рынка, мы завершаем строительный сезон успешно, — подвел итоги управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент».Реклама. ООО "ТИМЛЮЙЦЕМЕНТ" ИНН 0309011992 Erid: 2VfnxxijYNc