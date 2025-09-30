Экономика и бизнес 30.09.2025 в 12:14
Стройка замедляется, но не останавливается
Крупнейший производитель цемента в Бурятии подвел предварительные итоги строительного сезона
Текст: Валентин Соколов
Итоги сезона
ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент») расположено в поселке Каменске Кабанского района. Завод полностью обеспечивает высококачественным цементом Бурятию и Забайкалье. С января по август 2025 года цементники отгрузили потребителям 273 тыс. тонн продукции. Это на 12% меньше прошлогодних показателей.
Снижение объема производства и продаж основного строительного материала этим летом наблюдается по всей стране. Аналитики связывают это со снижением темпов строительства. По оценкам экспертов АО ХК «Сибцем», 65–70% выпущенного заводами холдинга цемента поставляется для нужд жилищного строительства. Еще в июне цементный рынок Бурятии рос. А в июле — впервые за четыре с половиной года — начался спад. Об этом на традиционной пресс-конференции рассказал управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. Вместе с тем предприятие остается ключевым поставщиком основного строительного материала в двух регионах.
— Продукция Тимлюйского цементного завода используется при возведении современного жилья, объектов мастер-планов — Национального музея и театра «Байкал» в Улан-Удэ, туристического кластера в Прибайкальском районе, логистического хаба и будущей ледовой арены в Забайкальском крае. Какой бы ни была ситуация на рынке, наша задача — обеспечивать строителей двух регионов цементом стабильно высокого качества. И коллектив предприятия с ней успешно справляется, — прокомментировал управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.
Этапы большого пути
Модернизация — процесс непрерывный. На переоснащение действующего производства в 2025 году планируется направить 423 млн рублей, в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Сезон 2025 запомнится цементникам знаковыми, долгожданными событиями. Так, 10 июля здесь запустили вращающуюся печь № 2. Впервые за 11 лет в работе были все три технологические линии. На розжиге печи присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов.
— Хорошо, когда наше предприятие увеличивает объем производства, есть рабочие места. Предприятие работает стабильно, устойчиво. Главное, что все наши стройки обеспечены собственным и качественным цементом, — сообщил Алексей Цыденов журналистам.
Розжиг печи № 2 завершил очередной этап масштабного проекта по наращиванию производственных мощностей в периоды пиковых нагрузок летних месяцев.
Реконструкция сырьевых мельниц № 3 и 4 — тоже часть этого проекта. В прошлом году здесь фактически построили новую сырьевую мельницу № 3 большего диаметра. В результате ее производительность выросла почти в два раза — с 25 до 50 тонн шлама в час. Такого же результата заводчане ждут и от мельницы № 4, на которой завершены аналогичные работы. Она запущена в работу 19 сентября.
Завершит проект установка сепараторов на цементные мельницы № 5 и 10 в 2027 году. Переход на замкнутый цикл производства цемента позволит повысить объем производства тонкомолотого высокомарочного цемента. Как говорят на предприятии, спрос на такой цемент растет с каждым годом.
На страже качества
Тимлюйский цементный завод имеет сертификаты на выпуск восьми видов цемента: шести общестроительных и двух специальных.
В заводской лаборатории строго контролируют качество сырьевых компонентов по всей цепочке производства — от известняка в карьере до готового цемента.
Контрольные мастера и лаборанты следят за физико-химическими показателями известняка, добавок, шлама, клинкера, гипса, угля и готового цемента. Большинство проб отбирается каждые два часа. Все необходимые химические анализы выполняют специалисты аналитической лаборатории.
В помощь сотрудникам лаборатории — новое высокоточное оборудование. Так, современный петрографический комплекс позволяет «увидеть» минералогическую структуру клинкера — полуфабриката цемента. Она оперативно «расскажет» производственникам очень многое: какое сырье использовалось, как шел процесс обжига. Такие знания позволяют буквально управлять качеством будущего цемента.
Лабораторный контроль не прекращается и после выпуска цемента. Каждую выпущенную партию тестируют специалисты отдела физико-механических испытаний. Они определяют сроки схватывания, водоотделение. Результаты строго регламентируются ГОСТом.
Социально ответственные
На предприятии трудятся 700 человек, в основном это жители поселка Каменска и соседних населенных пунктов.
— У нас есть свой учебный центр, в котором мы можем обучить и переобучить своих сотрудников на 15 рабочих специальностей. В этом году 176 заводчан освоят новые специальности или повысят квалификацию. Сотрудничаем с высшими учебными заведениями по договорам целевого обучения, готовы «растить» инженеров, технологов — заключать договоры целевого обучения с выпускниками школ. Налажено сотрудничество с Томским политехническим университетом, где уже сейчас обучаются семеро сотрудников завода, — поделился управляющий директор Александр Волков.
Предприятие, работающее в составе холдинговой компании «Сибирский цемент», не забывает и о развитии территории присутствия и активно помогает муниципалитетам, поддерживает детский спорт и творчество.
— Традицией стало проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей Каменска, который по праву считается поселком цементников. День строителя — наш главный праздник. В этом году мы отметили его IV летней Спартакиадой ООО «ТимлюйЦемент». За четыре года внутризаводское мероприятие выросло до районного. Капитально ремонтируем здание Каменского детского дома творчества. Помогаем религиозным и общественным организациям района и республики, — рассказал Александр Волков.
В ближайшее время на территории предприятия откроется спортивный зал. С особой гордостью управляющий директор завода отметил, что он будет доступен для всех желающих. Для этого его оборудуют специальным отдельным входом, и, чтобы попасть в него, не потребуется пропуск сотрудника предприятия.
— Завод работает стабильно, выполняет все внешние и внутренние обязательства. Несмотря на все вызовы рынка, мы завершаем строительный сезон успешно, — подвел итоги управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент».
