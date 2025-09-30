В Бурятии увеличат прожиточный минимум

Прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 руб., согласно проекту федерального бюджета, опубликованному на сайте Госдумы.

У разных категорий граждан прожиточный минимум различается. Так, для трудоспособного населения (от 16 лет до назначения пенсии по старости) эта сумма составит 20 644 руб. Для пенсионеров он установлен в 16 288 руб., а для детей — 18 371 руб. Об этом сообщает «РБК».

В 2025 году прожиточный минимум в целом по России составил 17 733 рубля. Это на 14,8% выше, чем в 2024 году. У трудоспособного населения – 19 329 руб., детей – 17 201 руб., пенсионеров – 15 250 руб.

Для получателей социальных пособий Бурятии это хорошая новость – величина выплат увеличится.

Ранее стало известно, что в России проиндексируют маткапитал на первого ребенка с 1 февраля. Он составит 737,2 тыс. рублей.