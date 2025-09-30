Экономика и бизнес 30.09.2025 в 16:55

В Бурятии увеличат прожиточный минимум

Его величина повлияет на уровень социальных выплат в республике
Текст: Иван Иванов
В Бурятии увеличат прожиточный минимум
Фото: архив «Номер один»

Прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 руб., согласно проекту федерального бюджета, опубликованному на сайте Госдумы.

У разных категорий граждан прожиточный минимум различается. Так, для трудоспособного населения (от 16 лет до назначения пенсии по старости) эта сумма составит 20 644 руб. Для пенсионеров он установлен в 16 288 руб., а для детей — 18 371 руб. Об этом сообщает «РБК».

В 2025 году прожиточный минимум в целом по России составил 17 733 рубля. Это на 14,8% выше, чем в 2024 году. У трудоспособного населения – 19 329 руб., детей – 17 201 руб., пенсионеров – 15 250 руб.

Для получателей социальных пособий Бурятии это хорошая новость – величина выплат увеличится.

Ранее стало известно, что в России проиндексируют маткапитал на первого ребенка с 1 февраля. Он составит 737,2 тыс. рублей.

прожиточный минимум

Читайте также
Стройка замедляется, но не останавливается
Крупнейший производитель цемента в Бурятии подвел предварительные итоги строительного сезона
30.09.2025 в 12:14
С января в Бурятии резко подорожает алкоголь
Правительство РФ на фоне проблем с бюджетом из-за падения нефтяных доходов, решило поднять налоги на спиртное
30.09.2025 в 09:38
Энергетики не исключают зимних аварийных отключений в Бурятии
На зимний период приходится пик электрических нагрузок
29.09.2025 в 16:01
Бурятия намерена развивать коневодство
Прошла большая конференция в стенах бурятского ГСХА
28.09.2025 в 11:06
