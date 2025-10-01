Апатитовый прорыв

Создание 600 рабочих мест это не просто статистика. Для Иволгинского района, расположенного рядом с Улан-Удэ, это означает возможность трудоустройства для квалифицированных специалистов без необходимости выезда в другие регионы. Многие жители Бурятии вынуждены уезжать на заработки в Красноярский край, Иркутскую область, северные территории. Новое предприятие позволит сохранить человеческий капитал в республике.





В Бурятии начинается реализация одного из самых масштабных промышленных проектов. Разработка Ошурковского месторождения апатитовых руд может стать тем самым локомотивом, который вытянет экономику республики на новый уровень. При объеме инвестиций в 63 млрд рублей и ожидаемых налоговых отчислениях в 50 млрд этот проект способен кардинально изменить социально-экономическую ситуацию в Иволгинском районе и во всей Бурятии. При этом все экологические риски сведены к минимуму благодаря применению передовых технологий.Ошурковское месторождение было открыто еще в советское время, но его разработка постоянно откладывалась. В 90-е годы был подготовлен проект строительства горно-обогатительного комбината, но тогда планам помешали экономический кризис и отсутствие инвесторов.В 2000-х годах интерес к месторождению проявился снова, но столкнулся с серьезным препятствием. Государственная экологическая экспертиза запретила строительство комбината по первоначальному проекту, который предусматривал использование буровзрывных работ. Как отмечал академик Арнольд Тулохонов, участвовавший в той экспертизе, именно применение взрывных методов стало главной причиной отказа.– Мы – республика – претендуем на то, чтобы наш народ жил лучше и богаче <...> Я был у истоков первой экспертизы, запретившей строить Ошурковский комбинат, потому что тогда были бы буровзрывные работы. Сегодня идет экскавация селективным способом, путем фрезерной отработки блоков и вывоза их на обогатительный комбинат. Отрицательное влияние, безусловно, будет. Но мы – наука – вместе с хозяевами будущего комбината должны минимизировать потенциальные проблемы… – говорил академик.Ситуация кардинально изменилась только сейчас, когда к проекту подключилась Русская медная компания — один из признанных лидеров горнодобывающей отрасли России. Совместно с ООО «АпатитАгро» разработан принципиально новый подход, исключающий буровзрывные работы и использующий современные фрезерные комбайны. Это решение позволило снять основные экологические возражения и получить необходимые разрешения от государства.Для Бурятии реализация такого проекта имеет стратегическое значение. Республика остро нуждается в прорывных промышленных проектах, способных обеспечить бюджетную самодостаточность. Как показывает опыт успешно запущенного ГОКа «Озерный», крупные горнодобывающие предприятия могут стать надежным источником налоговых поступлений и драйвером развития смежных отраслей.Ошурковское месторождение станет новым проектом, усиливающим промышленный потенциал республики. Объем инвестиций в 63 млрд рублей — это огромное вливание в экономику Бурятии. Для сравнения: собственные доходы всего бюджета Бурятии в 2025 году запланированы в объеме 48 млрд рублей.- Соглашение о намерениях предусматривает реализацию проекта по строительству обогатительной фабрики (проектная мощность – 14 млн тонн руды в год), включая геологическое изучение, подготовку технико-экономического обоснования и утверждение временных разведочных кондиций, разработку и согласование проекта опытно-промышленной отработки, в том числе государственную экологическую экспертизу. Объем инвестиций в проект составит 63 млрд рублей, будет создано 600 новых рабочих мест. Ожидаемые налоговые отчисления в бюджеты разных уровней за период реализации проекта составят около 50 млрд рублей. Продукция рудника (апатитовый концентрат) будет использоваться для производства удобрений, - писал в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.Такие инвестиции создадут мультипликативный эффект — это оживит деловую активность и создаст новые бизнес-возможности для предпринимателей республики из смежных отраслей.Компания-инвестор обещает достойные условия труда: высокие зарплаты, дополнительное медицинское страхование, обучение и повышение квалификации за счет работодателя, доставку до места работы служебным транспортом.Но значение проекта выходит далеко за рамки непосредственной занятости. Рост средних зарплат в регионе положительно скажется в целом на экономических показателях и повлияет на доходы бюджетников, социальные пособия. Это как эффект снежного кома — когда позитивные изменения в одной сфере запускают цепную реакцию улучшений в других.Ожидаемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в размере 50 млрд рублей за период реализации проекта — это серьезная финансовая основа для развития как Иволгинского района, так и всей республики. Важно, что компания «АпатитАгро» официально зарегистрировала юридический адрес в селе Сотниково Иволгинского района. Это означает, что часть налогов будет поступать именно в местный бюджет, а не уходить в другие регионы.- Иногда говорят, что все налоги от добычи полезных ископаемых уходят в Москву. Между тем недропользователь платит 27 налогов и сборов, и один из самых важных для нас — налог на доходы физических лиц, половина которого идет в бюджет республики, другая половина — в районный бюджет. А чем больше людей работает в горнодобывающей промышленности, тем выше средняя зарплата в социальной сфере, поскольку она привязана к средней зарплате по региону, - уверен известный в Бурятии ученый Евгений Кислов.Направления использования этих средств многообразны. Это и развитие инфраструктуры: строительство и ремонт дорог, коммунальных сетей, объектов социального назначения. Это поддержка социальной сферы: модернизация школ, детских садов, больниц, домов культуры. Это финансирование общественных инициатив, поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация программ благоустройства. Фактически каждый житель района и республики сможет ощутить положительный эффект от реализации проекта.Кроме того, успешная реализация столь крупного проекта станет мощным сигналом для других инвесторов. В бизнес-среде действует принцип «деньги притягиваются к деньгам» — успешные проекты создают благоприятный инвестиционный климат и привлекают новых инвесторов. После запуска ГОКа «Озерный» и начала работ на Ошурковском месторождении Бурятия закрепит статус перспективного региона для ведения промышленного бизнеса.Несмотря на очевидные экономические выгоды, нельзя забывать и об экологической составляющей. Проект разработан с применением передовых технологий, исключающих негативное воздействие на окружающую среду. Буровзрывные работы полностью исключены — добыча будет вестись с помощью фрезерных комбайнов. Предусмотрена многоуровневая система пылеподавления, замкнутый цикл использования воды, современные системы очистки.- Нужно понимать, что все работы состоят из нескольких этапов. Сейчас есть проект геологоразведочных работ. Планируется пробурить восемь скважин в диаметре не больше десяти сантиметров и три скважины на воду из одной точки. И на этом этапе делать больше ничего не нужно, это минимальное воздействие. Ни одного деревца не надо рубить, чтобы работать, - рассказал Евгений Кислов. – Второй этап, который пока под вопросом, это опытно-промышленные работы. Для них можно использовать уже существующий карьер, там порода набита – глыбами лежит. И дорога к ней есть. Может быть, этого хватит для опытно-промышленных работ. Только после этих этапов, если результат будет положительным, начнется проект отработки. То есть пока рано даже говорить о пыли.Разработка Ошурковского месторождения апатитов — это результат огромной многолетней работы руководства республики. Этот проект способен изменить жизнь в Бурятии к лучшему, обеспечив устойчивые налоговые поступления, создав сотни рабочих мест и повысив инвестиционную привлекательность региона. Все мифы об экологических рисках уже развеяны благодаря применению современных технологий и системе общественного контроля.Единственным препятствием для реализации проекта остается неосведомленность части жителей о минусах и плюсах этого колоссального проекта. Но очевидная экономическая выгода для республики и тщательно продуманная система экологической безопасности позволяют с уверенностью говорить — у этого проекта есть будущее, а у Бурятии появился реальный шанс выйти на новый уровень экономического развития.Фото: ООО «АпатитАгро»