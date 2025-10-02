В Бурятии открыто двухпутное движение поездов на участке БАМа Нижнеангарск - Холодный

В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение по новой двухпутной вставке на бамовском перегоне Нижнеангарск – Холодный, на участке от станции Нижнеангарск до путевого поста 1096 км, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Строительство велось в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Всего уложено 5,3 км нового пути, смонтировано 6 стрелочных переводов, 43 км линий автоблокировки, установлено 190 опор контактной сети, отсыпано 54 тыс. кубометров земляного полотна. Для комфорта жителей местных поселков Нижнеангарск и Душкачан построены почти 2 км шумозащитных экранов.Участок магистрали, на котором расположена новая двухпутная вставка, проходит вдоль северного берега Байкала. Для пропуска паводковых вод, а также предотвращения размывов и подтоплений строителями было возведено пять мостов длиной от 15 до 39 метров, а также 13 локальных очистных сооружений для дождевых и талых вод, поступающих с насыпи пути.Ввод в строй двухпутной вставки на перегоне Нижнеангарск - Холодный способствует повышению провозной способности линии Лена – Новый Уоян.