В Бурятии упали продажи дорогих смартфонов

Российский рынок смартфонов пережил резкий спад: в III квартале 2025 года продажи снизились почти на 20% в штуках и на 23% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на крупных ритейлеров. Общая сумма продаж составила около 140 млрд рублей, а средний чек уменьшился до 22,5 тыс. рублей.

Покупатели, пишут эксперты, стали рациональнее: вместо обновления дорогих гаджетов они выбирают более доступные смартфоны и экономят. В Бурятии подтвердили общероссийские тенденции.

- Берут более дешёвые китайские бренды: Xiaomi, Tecno, Realme, - рассказал менеджер одной из крупных розничных сетей Улан-Удэ, - Немного снизился спрос на Apple и Samsung.

Как отмечает менеджер, в этом году многие покупатели решили не обновлять свои модели, другие ушли на рынок б/у телефонов. Кстати, в связи с экономическими сложностями, многие стали продавать свои дорогие смартфоны, чтобы погасить долги, так на вторичном рынке в Улан-Удэ стало появляться все больше современных смартфонов по сходной цене.