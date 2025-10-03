Число пассажиров круизного поезда «Байкальский экспресс» этим летом увеличилось на 40%

Круизный поезд «Байкальский экспресс» нынешним летом сделал семь рейсов по маршруту Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск. Пассажирами состава, который в этом году пополнился открытым ретро-вагоном обзорного типа, стали более одной тысячи человек.Это почти на 40% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба ВСЖД.Перевозки туристов по Кругобайкальской железной дороге велись и в пригородном сообщении. Поезд № 7614/7615 Иркутск-Пассажирский – Слюдянка-1 – Байкал и его зеркальный маршрут № 7616/7613 совершили 83 рейса.Всего за лето по Кругобайкальской железной дороге в составе организованных тургрупп перевезено более 50,5 тыс пассажиров. Ориентируясь на прогноз роста пассажиропотока, заранее было увеличено количество рейсов тур поездов, а также их вместимость. Всего с начал года КБЖД посетили свыше 58 тысяч туристов.