Около 70% пастбищ Монголии деградировали

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший вице-президент США Альберт Гор приехал в Улан-Батор для проведения семинара “Корпуса лидеров Климатическая реальность” (Climate Reality Leadership Corps).Как сообщает агентство «Монцамэ» на мероприятии Альберт Гор поделился мировым опытом в претворении решений по климату, основанных на реальных фактах и научных доказательствах.Монголия сталкивается с настоящим климатическим кризисом. В течение многих лет страна полагалась в своем развитии на ископаемые виды топлива, но становится всё более очевидным, что угольное топливо вызывает загрязнение воздуха и усугубляет экстремальные погодные явления. В своем выступлении Альберт Гор также подчеркнул, что 70% пастбищ в Монголии деградировали. Основным фактором является чрезмерный выпас скота, хотя опустынивание также вносит свой вклад. Учитывая суровый климат Монголии, строительство теплиц с солнечными панелями представляется оптимальным решением.С момента подписания Парижского соглашения в 2015 году эмиссии парниковых газов в Монголии увеличились на 46%. Страна намерена сократить эти выбросы на 53% к 2035 году. Для этого потребуется проделать значительную работу.Директор по внешним связям "Зелёного климатического фонда" (Green Climate Fund) С.Оюун сообщила, что негативные последствия изменения климата и глобального потепления продолжают усиливаться. Поэтому, как отметил бывший вице-президент США, мы должны усилить наши меры, политическую волю и амбиции. Наши животноводы наблюдают ухудшение состояния своих земель и пастбищ, а также расширение масштабов опустынивания. Это связано не с поголовьем скота, а с глобальным потеплением.Например, раньше дожди шли непрерывно и равномерно, что позволяло влаге хорошо проникать в почву. Однако сильные ливни стали более частыми, что не позволяет пересохшей почве быстро впитывать воду, приводя к наводнениям. Следовательно, климатические катастрофы становятся все более частыми во всем мире. Мир стремится к достижению главной цели – нулевому выбросу парниковых выбросов к 2050 году. Поэтому срочно необходимы шаги по уменьшению глобального потепления, с которым сталкивается планета.Фото: "Номер один"