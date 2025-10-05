Из Иркутска самолёт полетит на Аляску

Путешественники из России и США в 2026 году планируют повторить исторический авиамаршрут Алсиб (Аляска — Сибирь) и пролететь на гидросамолетах из Иркутска на Аляску и обратно. Этот воздушный путь не задействовали, скорее всего, с 1945 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предпринимателя и организатора будущей экспедиции Анатолия Казакевича.Когда-то Алсиб был важной международной воздушной трассой, по которой советские и американские авиаторы доставляли истребители и бомбардировщики из США в СССР по программе ленд-лиза. С октября 1942-го по октябрь 1945 года по воздушной трассе Аляска – Сибирь из США в СССР было перегнано 8094 самолёта. Колоссальная помощь США (которая не ограничивалась вооружениями) позволила СССР более эффективно проводить оборонительные, с затем и наступательные операции, сократило время войны и значительно уменьшила потери наших войск.«Мы вместе с моим другом, пилотом, подготовили экспедицию „Байкал — Аляска: по следам Алсиба“. В июле 2026 года планируется совершить перелет на шести гидросамолетах российского производства по пути известной воздушной трассы Аляска — Сибирь с возвращением обратно в Иркутск. По моей информации, с августа 1945 года никто этого не совершал», — рассказал порталу «Ирсити.ру» журналистам Анатолий Казакевич.Также он назвал будущую экспедицию актом народной дипломатии и сказал, что она проводится не только ради изучения истории и географии, но и в качестве напоминания, что Россия и США «могут быть настоящими союзниками, и этот опыт взаимовыручки — наша настоящая история».Маршрут уже определен и включает такие ключевые точки, как Иркутск, Магадан и Анадырь, а также ряд локаций в США, включая Ном, Фэрбанкс, Анкоридж и Ситку. Общая протяженность экспедиции составит приблизительно 20 тысяч километров. На их преодоление у команды проекта запланирован месяц.Анатолий Казакевич также рассказал, что задумал экспедицию после встречи президентов России и США на Аляске в августе 2025 года, на которой шла речь о мирном урегулировании конфликта между РФ и Украиной.Фото: «Номер один».