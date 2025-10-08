Экономика и бизнес 08.10.2025 в 11:39

В Иркутске самолёт МС-21 может попасть под секвестр

Западный авиапарк выбывает, а деньги на производство отечественных самолётов урезают
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

До 2030 года в пессимистичном сценарии российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, то есть около трети всего парка. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предупредил глава Росавиации Дмитрий Ядров, сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о 109 иностранных самолетах, которые не отремонтировать, и 230 российских. Среди последних есть те, которые придется приземлить из-за отсутствия иностранных комплектующих, и борта с истекающим сроком эксплуатации, то есть возрастом 40, 50 или даже 60 лет.

По словам Ядрова, также надо готовиться к выбытию 200 вертолетов, из которых 190 машин – советского и российского производства.

По состоянию на 6 октября парк 76 авиакомпаний, отвечающих за 99 процентов всех перевозок, насчитывает 1135 воздушных судов. Однако 47 из них уже не эксплуатируются из-за различных неисправностей и сложностей с ремонтом, который невозможно провести из-за отказа от сотрудничества иностранных производителей.

Между тем объем финансирования госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» в 2026-2027 гг. может составить 72,5 млрд руб., что на 39% меньше, чем заложено на этот период в действующем федеральном бюджете. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно проекту бюджета на следующую трехлетку, на 2026 год на программу заложено 34,7 млрд руб., на 2027-й - 37,8 млрд руб. В действующем бюджете средства были запланированы в объеме 65,1 млрд и 53 млрд руб. (всего - 118,1 млрд руб.). На 2028 год в проекте стоит сумма 72,8 млрд руб.

Это ставит под угрозу сроки запуска в серию нового среднемагистрального авиалайнера МС-21, который строят в Иркутске. А также проектируемого нового самолёта для местных авиалиний «Байкал» на Урале.

Не исключено, что сокращение средств на развитие отечественного авиастроения связано либо с острой нехваткой средств в бюджете, либо с планами снятия американских санкций на поставку в Россию продукции корпорации «Боинг», о чем шла речь на двухсторонней встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе этого года на Аляске.

