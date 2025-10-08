Экономика и бизнес 08.10.2025 в 12:54

Бурятии не хватает энергии

Республика планирует увеличить мощности за счет модернизации электрогенерации
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Вопросы создания новых энергетических мощностей в регионах Дальнего Востока обсудили участники заседания Совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего в Якутске 7 октября. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов подготовить предложения по строительству новых объектов генерации. Глава Бурятии Алексей Цыденов доложил, что республика также планирует увеличивать энергомощности за счет модернизации существующей инфраструктуры.

«На Дальнем Востоке ощущается дефицит энергетических мощностей. С этим сталкиваются инвесторы. Экономика не сможет развиваться в таких условиях. Электроэнергетический сектор должен не только удовлетворять текущие потребности экономики, но и опережать их, создавая условия для стабильного развития регионов. Глава государства на площадке ВЭФ четко обозначил ключевые направления развития энергетики Дальнего Востока, даны соответствующие поручения. Их своевременная и скоординированная реализация для нас является приоритетом», – сказал Юрий Трутнев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов напомнил, что в 2024 году республика приняла участие в конкурсе Минэнерго России, на который было заявлено и прошло конкурсный отбор два проекта ТГК-14 по модернизации объектов генерации. На сегодняшний день заключен контракт с Уральским турбинным заводом на поставку двух турбин мощностью до 90 МВт каждая.

«Но и этого недостаточно для того, чтобы полностью закрыть дефицит. У нас по республике дефицит порядка 690 МВт. И сегодня Минэнерго России объявило, что будет проведен еще дополнительный конкурс по строительству более 1 ГВт мощности электрогенерации. Мы планируем, что наши предприятия, в частности, Интер РАО, Гусиноозерская ГРЭС, будут участвовать в этом конкурсе. Нам нужна дополнительная мощность по электроэнергии», - добавил Алексей Цыденов.

На Совете округа отмечено, что за последнее десятилетие энергопотребление на Дальнем Востоке увеличилось на 28% – это в два раза выше среднероссийского показателя. Основные драйверы роста электропотребления – металлургическая и добывающая промышленность, предприятия химпрома, железнодорожный транспорт. Благодаря мерам господдержки в макрорегионе начата реализация более 2900 новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 12,7 трлн рублей. Введено в работу 981 предприятие. Ускоренное экономическое развитие увеличивает спрос на электроэнергию и усиливает нагрузку на энергосистему Дальнего Востока.

К 2030 году электропотребление макрорегиона прогнозируется с ростом на 30%, что также вдвое превышает среднероссийский показатель. К 2030 году официальный дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке составит не менее 3,3 гигаватта.

Напомним, в рамках Восточного экономического форума - 2025 президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке. По его итогам было принято решение обеспечить продление действия «дальневосточной надбавки» до 2035 года с условием направления средств на развитие объектов электроэнергетики в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах. Минвостокразвития России подготовило проект федерального закона, обоснования и расчеты, которые уже направлены в профильные органы.

По итогам обсуждений Юрий Трутнев поручил Минэнерго России в кратчайшие сроки подготовить предложения по строительству новых объектов генерации на Дальнем Востоке. 
