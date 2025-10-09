Альфа-Конфа в Улан-Удэ: где рождаются ценности и укрепляются связи

- Мы всегда поддерживаем предпринимателей и традиционно организовывали для них интересные форумы, конференции не только онлайн, но и такие, где можно было присутствовать лично. Мы делаем совершенно новый формат мероприятия – не просто конференция, а практикум. Мы хотим помочь развитию предпринимательства в Улан-Удэ, прокачать в их мышлении и подходе к бизнесу, а также дать возможность завести полезные знакомства и поддержать связи между предпринимателями, - поделилась региональный управляющий Альфа-Банка в г. Улан-Удэ Светлана Егорова.





«Ты все делаешь не так. Продолжай!» - известный слоган от Альфа-Банка для предпринимателей. Он звучал как призыв к действию и развитию для всех, кто собрался в минувший вторник, 7 октября. Физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ на время превратился в эпицентр деловой жизни региона. Здесь во второй раз прошла масштабная Альфа-Конфа от Альфа-Банка — уникальное событие, которое собрало более 2000 человек. В этом году ключевой темой форума стали «Ценности бизнеса».С самого утра в комплексе царила оживленная, по-настоящему творческая атмосфера. Это не была типичная конференция с чередующимися монотонными докладами. Альфа-Конфа задумана как интенсивный практикум, где теория сразу же подкрепляется реальными кейсами и живым общением.Как отметила управляющая, на Альфа-Конфе организаторы надеются вдохновить предпринимателей на максимум идей, озарений и полезного взаимодействия.- Направлять и помогать в этом будут преподаватели бизнес-школ и владельцы крупнейших компаний страны. Но главный ценный ресурс мероприятия — его гости. Региональное бизнес-коммьюнити, предприниматели, которые не просто хотят расти, а используют все возможности для этого, не боятся пробовать и ведут за собой, - резюмировала региональный управляющий Светлана Егорова.Программа дня была насыщенной и практико-ориентированной. Участники еще до открытия дверей на сцену погрузились в мир бизнес-симуляций и получили готовые инструменты для развития своего дела. Перед гостями выступили звездные спикеры, каждый из которых поделился уникальным опытом. Участники Альфа-Конфы через чат бот участвовали в бизнес-квизе, создавали свои визитки и обменивались контактами с друг другом.Тут же на кофе-брейке рождались новые связи: пасечник из района Бурятии договорился с гидом из Улан-Удэ о включении в тур выходного дня его пчелиной пасеки. Модель «Бизнес для бизнеса» на деле.- Мне было важно донести до зрителя свой опыт, опыт работы с командой, и о том, как развивается рынок сегодня. Мы как раз об этой теме говорили с тем, кто пришел на конференцию Альфа-Банк. Честно, я поражен энергией, которая сегодня исходит от предпринимателя здесь в Улан-Удэ. Чувствуется, что все открыты и готовы воспринимать новую информацию: полезную, практическую и потом уже завтра начать применять это в своей обычной жизни. В прошлом оставив профессиональный спорт и оставив его на любительском уровне, я использую вещи из спорта, которые там работают и приводят к результатам. Мы видим, как правила спорта: работа в команде, с наставниками, на победу, на результат, отношение к поражениям, а дальше желание исправить технику, например, найти лучше решения. Они оттуда хорошо переносятся в бизнес и всегда приводят к результатам, - отметил Владимир Волошин.47% профессий находятся в зоне высокого риска и будут заменены роботами. К этому году создано более 100 тысяча нейросетей, которые заменят множество маркетологов, пиарщиков, журналистов, бухгалтеров и юристов.- Нам нужно осваивать нейросети, учится общаться с ними на их языке, применять их с своем деле. Важно изучать, понимать тенденции и быть в теме трендов. Нужно думать, как искусственный интеллект. Уметь работать с нейросетями, правильно генерировать запросы, создавать чат-боты и изучать ИИ, - отметила Юлия Ракова.Седа Каспарова, основатель проекта «Голос Может», показала, как сила речи и личного бренда может стать ключевым активом предпринимателя. Как суметь презентовать и влюбить в себя всего за шестьдесят секунд. У участников конференции была возможность прямо со сцены рассказать о своем деле за отведенное время. Решились на эксперимент лишь самые смелые представители бизнес-среды.Спикеры Владимир Якуба и Виталий Крылов поделились практическими кейсами по построению эффективных отделов продаж и управлению командами в условиях быстрых изменений.- Здесь каждый спикер — не просто теоретик, а практик, прошедший через взлеты и падения. Их истории и советы бесценны, — поделился впечатлениями один из гостей, основатель локальной производственной компании. — Я уже сегодня вижу, как могу применить эти знания в своем бизнесе – отметила представительница малого бизнеса.Одной из главных ценностей Альфа-Конфы сами участники назвали возможность живого общения. В перерывах между сессиями предприниматели активно знакомились, обменивались контактами и идеями, находили потенциальных партнеров. Креативные зоны нетворкинга специально были организованы для того, чтобы стимулировать это полезное взаимодействие.Мероприятие оставило у гостей не только багаж практических знаний, но и заряд мотивации, а главное — новые деловые связи в теплой, неформальной атмосфере. Альфа-Конфа в Улан-Удэ вновь доказала: современный бизнес строится не только на цифрах, но и на ценностях, общении и взаимной поддержке.Фото: Альфа-БанкРеклама. АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971Erid: 2VfnxwyZq4L