Экономика и бизнес 13.10.2025 в 17:44

Бурятия пополнилась сотней отборных баранов

Их завезли чтобы улучшить породу местных овец
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бурятия пополнилась сотней отборных баранов

В Бурятию завезли 100 голов баранов-производителей из Калмыкии для улучшения породных качеств местного поголовья овец. Животных распределили между семью хозяйствами Селенгинского и Джидинского районов.

Ключевым преимуществом калмыцкой породы является ее масса и мясная продуктивность. Эти бараны значительно крупнее местных бурятских овец, что позволит в перспективе существенно увеличить выход мяса с каждой головы.

- Введение «новой крови» в существующее поголовье – это метод селекционной работы, который позволяет за несколько поколений улучшить продуктивные характеристики всего стада, - комментируют в региональном минсельхозе.

Фото: скриншот видео

Все новости

Бурятия пополнилась сотней отборных баранов
13.10.2025 в 17:44
Монголия готовится к жутким метелям
13.10.2025 в 17:30
Солдата из Бурятии опознали спустя 24 года
13.10.2025 в 17:23
Жители Бурятии жалуются на исчезновение топлива на АЗС
13.10.2025 в 17:15
Жительница Бурятии кинула в ребенка нож
13.10.2025 в 17:02
Житель Бурятии стащил из кухни кафе телефон, сыр и колбасу
13.10.2025 в 16:40
Школьник из Улан-Удэ привлек внимание на выставке в Эмиратах
13.10.2025 в 16:21
В Бурятии выходили двух маленьких косуль, оказавшихся на краю гибели
13.10.2025 в 16:07
В центре Улан-Удэ завершается ремонт дороги
13.10.2025 в 16:06
«Заставили порвать паспорт и смыть симку в унитаз»
13.10.2025 в 15:47
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Бурятии пройдет Акселератор инновационных проектов
Предприниматели смогут прокачать и масштабировать свой бизнес за 5 недель
13.10.2025 в 14:13
Фанерный завод «Ольхон» в Бурятии объявил себя банкротом
Последние два года предприятие демонстрирует убытки
10.10.2025 в 11:51
Альфа-Конфа в Улан-Удэ: где рождаются ценности и укрепляются связи
Практикум для предпринимателей от Альфа-Банка собрал в столице Бурятии ведущих экспертов и владельцев бизнеса
09.10.2025 в 16:09
Бурятии не хватает энергии
Республика планирует увеличить мощности за счет модернизации электрогенерации
08.10.2025 в 12:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru