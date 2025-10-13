Бурятия пополнилась сотней отборных баранов

В Бурятию завезли 100 голов баранов-производителей из Калмыкии для улучшения породных качеств местного поголовья овец. Животных распределили между семью хозяйствами Селенгинского и Джидинского районов.

Ключевым преимуществом калмыцкой породы является ее масса и мясная продуктивность. Эти бараны значительно крупнее местных бурятских овец, что позволит в перспективе существенно увеличить выход мяса с каждой головы.

- Введение «новой крови» в существующее поголовье – это метод селекционной работы, который позволяет за несколько поколений улучшить продуктивные характеристики всего стада, - комментируют в региональном минсельхозе.

Фото: скриншот видео