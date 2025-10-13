Экономика и бизнес 13.10.2025 в 17:44
Бурятия пополнилась сотней отборных баранов
Их завезли чтобы улучшить породу местных овец
Текст: Елена Кокорина
В Бурятию завезли 100 голов баранов-производителей из Калмыкии для улучшения породных качеств местного поголовья овец. Животных распределили между семью хозяйствами Селенгинского и Джидинского районов.
Ключевым преимуществом калмыцкой породы является ее масса и мясная продуктивность. Эти бараны значительно крупнее местных бурятских овец, что позволит в перспективе существенно увеличить выход мяса с каждой головы.
- Введение «новой крови» в существующее поголовье – это метод селекционной работы, который позволяет за несколько поколений улучшить продуктивные характеристики всего стада, - комментируют в региональном минсельхозе.
Фото: скриншот видео