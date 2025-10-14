Экономика и бизнес 14.10.2025 в 09:36
В Бурятии запустили асфальтобетонный завод в Таксимо
Там уже изготовили первую тонну асфальтобетонной смеси
Текст: Карина Перова
Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Дороги Бурятии» запустило асфальтобетонный завод в поселке Таксимо Муйского района. Подчеркивается, что там уже изготовили первую тонну асфальтобетонной смеси.
«Запуск завода позволит оперативно обеспечивать качественным материалом дорожные работы в районе», - заявили в администрации муниципального образования.
В учреждении заверили, что использование собственных материалов позволит снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы и повысить их эффективность.