Экономика и бизнес 14.10.2025 в 09:36

В Бурятии запустили асфальтобетонный завод в Таксимо

Там уже изготовили первую тонну асфальтобетонной смеси
Текст: Карина Перова
В Бурятии запустили асфальтобетонный завод в Таксимо
Фото: администрация Муйского район

Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Дороги Бурятии» запустило асфальтобетонный завод в поселке Таксимо Муйского района. Подчеркивается, что там уже изготовили первую тонну асфальтобетонной смеси.

«Запуск завода позволит оперативно обеспечивать качественным материалом дорожные работы в районе», - заявили в администрации муниципального образования.

В учреждении заверили, что использование собственных материалов позволит снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы и повысить их эффективность.

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
