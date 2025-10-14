Экономика и бизнес 14.10.2025 в 15:27

МТС улучшила LTE на территории завода мостостроения и металлоконструкций в Улан-Удэ

Это позволит предприятию ускорить и оптимизировать бизнес-процессы
Текст: Андрей Константинов
МТС улучшила LTE на территории завода мостостроения и металлоконструкций в Улан-Удэ
Фото: предоставлено компанией МТС
МТС усилила сеть LTE на территории завода по производству мостовых и промышленных строительных металлических конструкций «Улан-Удэстальмост» в 1,5 раза. Решение позволит предприятию ускорить и оптимизировать бизнес-процессы.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование на территории завода, расположенного в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Производство, на котором работает почти 750 человек, изготавливает и реализует свою продукцию на территории площадью более 30 гектаров. Усиленная сеть покрывает главный производственный корпус, складские помещения с железнодорожными подъездными путями, административное здание.

«Завод „Улан-Удэстальмост “ является единственным на Дальнем Востоке крупным специализированным предприятием по производству мостовых и промышленных строительных металлоконструкций, которое растет и развивается. Важно, что для внедрения технологии интернета вещей приоритетной является связь LTE из-за большей устойчивости и дальности сигнала», – отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

«Усиление сигнала LTE на территории завода – еще один шаг в развитии и цифровизации нашего производства и повышении эффективности работы. Это благоприятно отразится на производительности, качестве и скорости выполнения заказов. Уверен, что данные улучшения станут еще одним триггером для модернизации и оптимизации наших бизнес-процессов и внедрения новых инновационных решений», – комментирует генеральный директор «Улан-Удэстальмост» Максим Шелковников.
связь

