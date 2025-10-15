Экономика и бизнес 15.10.2025 в 13:07

В Бурятии продолжает работу программа поддержки соцпредпринимателей

Для них действуют пониженные налоговые ставки
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжает работу программа поддержки соцпредпринимателей
В Бурятии растет число социальных предпринимателей. Республика – один из немногих регионов России, в котором введены минимальные налоговые ставки для социальных предпринимателей по упрощенной системе налогообложения: 1% налога с суммы дохода и 5% - доходы минус расходы. 

Пониженные налоговые ставки введены региональным законодательством с 2021 года. За этот период государственная поддержка социальному бизнесу в виде налоговых льгот оказана на сумму 132,4 млн рублей. Первые девять субъектов малого и среднего предпринимательства были включены в реестр социальных предприятий в 2020 году. На данный момент в республике количество таких предприятий возросло до 159.

Социальные предприятия могут получить гранты до 500 тысяч рублей от министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии на развитие бизнеса. Гранты получили 56 социальных предприятий на общую сумму 26,5 млн. рублей. В 2024 году в республиканский порядок по предоставлению грантов внесены изменения, которыми предоставляется первоочередное право на предоставление финансовой поддержки предпринимателям-участникам специальной военной операции и членам семьи участника СВО.

Целый комплекс мер господдержки для старта и развития социальным предпринимателям предоставляет центр «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Так, в Улан-Удэ открылась обновленная студия развития речи «Звукомагия». Сегодня там работают семь логопедов-дефектологов и два нейропсихолога. В месяц центр посещают 150 человек, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья.  


Владелица студии Наталия Балтуева уже шесть лет помогает детям развивать речь. Раньше занятия проходили в небольшом помещении, а теперь - в просторном и уютном центре. Наталия Балтуева и ее центр состоят в реестре социальных предприятий. Благодаря мерам государственной поддержки ей удалось сделать пространство - комфортным, а работу более эффективной. 
 
- Мы старались создать красивое, тёплое, уютное пространство, которое способствует не только развитию речи, но и всестороннему развитию наших детей. Наш центр постоянно растет и развивается. Сотрудничество с центром «Мой бизнес» - оно очень плодотворно, оно кстати, идет с первых шагов нашего бизнеса. Это и образовательные программы, и помощь в регистрации товарного знака, консультации на любые темы и многое-многое другое. Четыре года назад мы получили грант в размере 500 тысяч рублей от Минпромторга Бурятии. На эти деньги мы закупили оборудование для методики Томатис и инновационное «умное» зеркало для логопедов. Сейчас «Мой бизнес» помог с вывеской и полиграфической продукцией, - рассказала Наталия Балтуева, руководитель Центра по развитию речи у детей, социальный предприниматель. 


Также благодаря статусу социального предприятия центр по развитию речи получил льготный кредит на закупку оборудования и обустройство новых помещений.

Фото: Минпромторг Бурятии
предприниматели

В Бурятии продолжает работу программа поддержки соцпредпринимателей
15.10.2025 в 13:07
