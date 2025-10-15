Экономика и бизнес 15.10.2025 в 15:46

В Бурятии объявлен региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»

Участие в премии – это возможность найти партнеров и обменяться опытом
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии объявлен региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
В Бурятии определят самые успешные бизнес-проекты 2025 года. 19 ноября в Улан-Удэ состоится региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех».

Как сообщили в республиканском Минпромторге, участие в премии – это возможность найти потенциальных партнеров и обменяться опытом развития бизнеса в регионе. Победители получат специальные призы от организаторов и партнеров, а также возможность заявить о себе на федеральном этапе, который пройдёт в Москве. 

К участию приглашаются предприниматели и специалисты разных бизнес-отраслей. Они смогут представить свои проекты в следующих номинациях:

- Лучший молодежный проект

- Лучший технологический проект

- Лучший женский проект

- Лучший проект в сфере торговли и услуг

- Лучший сельскохозяйственный проект

- Лучший социальный проект

- Лучший производственный проект

- Лучший проект в сфере креативных индустрий

- Народный предприниматель

- Лидер на маркетплейсах

- Лучший туристический проект

- Семейный бизнес.

Подать заявку можно до 12 ноября по ссылке. Участие в премии бесплатное! 

Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

Региональным организатором премии выступает Центр «Мой Бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии. 

Федеральными организаторами премии «Бизнес-успех» выступают корпорация «Синергия», Школа бизнеса «Синергия», Общероссийская общественная организация «Опора России» при поддержке Общественной палаты РФ и проекта «Предпринимательство» всероссийской политической партии «Единая Россия».
