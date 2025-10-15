Экономика и бизнес 15.10.2025 в 15:46
В Бурятии объявлен региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Участие в премии – это возможность найти партнеров и обменяться опытом
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии определят самые успешные бизнес-проекты 2025 года. 19 ноября в Улан-Удэ состоится региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех».
Как сообщили в республиканском Минпромторге, участие в премии – это возможность найти потенциальных партнеров и обменяться опытом развития бизнеса в регионе. Победители получат специальные призы от организаторов и партнеров, а также возможность заявить о себе на федеральном этапе, который пройдёт в Москве.
К участию приглашаются предприниматели и специалисты разных бизнес-отраслей. Они смогут представить свои проекты в следующих номинациях:
- Лучший молодежный проект
- Лучший технологический проект
- Лучший женский проект
- Лучший проект в сфере торговли и услуг
- Лучший сельскохозяйственный проект
- Лучший социальный проект
- Лучший производственный проект
- Лучший проект в сфере креативных индустрий
- Народный предприниматель
- Лидер на маркетплейсах
- Лучший туристический проект
- Семейный бизнес.
Подать заявку можно до 12 ноября по ссылке. Участие в премии бесплатное!
Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Региональным организатором премии выступает Центр «Мой Бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.
Федеральными организаторами премии «Бизнес-успех» выступают корпорация «Синергия», Школа бизнеса «Синергия», Общероссийская общественная организация «Опора России» при поддержке Общественной палаты РФ и проекта «Предпринимательство» всероссийской политической партии «Единая Россия».
Тегипремия