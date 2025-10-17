Экономика и бизнес 17.10.2025 в 11:37

В Бурятии объявлен прием заявок на гранты социальным предпринимателям

Их сумма достигает 500 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии объявлен прием заявок на гранты социальным предпринимателям
Минпромторг Бурятии объявляет прием заявок на предоставление грантов социальным предпринимателям. Сумма грантов - от 100 до 500 тыс. рублей.

Условия участия в грантовом конкурсе:

- субъект малого и среднего предпринимательства включен в реестр социальных предприятий;

- софинансирование в размере не менее 25% от стоимости проекта. 

Заявки принимаются с 14 октября в «Электронном бюджете» по ссылке.

Шифр отбора в системе «Электронный бюджет» 25-810-88470-1-0258

Приём заявок продлится до 13 ноября.

По всем вопросам можно звонить по номеру: 8 (3012) 44-10-32.

Теги
гранты

Все новости

В Улан-Удэ жители двух домов прогнали свою «управляшку»
17.10.2025 в 11:55
В Бурятии объявлен прием заявок на гранты социальным предпринимателям
17.10.2025 в 11:37
Региональную социальную доплату к пенсии жителям Бурятии будет выплачивать СФР
17.10.2025 в 11:32
Вдова бойца СВО из Бурятии не может получить выплаты из-за одной буквы
17.10.2025 в 10:37
Подарочная посылка курьера обошлась жительнице Бурятии в 76 тысяч
17.10.2025 в 10:31
Бурятию трясет в одном и том же месте
17.10.2025 в 10:06
Школьник из Улан-Удэ отдал аферистам все сбережения родителей
17.10.2025 в 10:01
В Бурятии поликлиника в селе Курумкан готова на 70%
17.10.2025 в 09:49
Перед овцеводами Бурятии откроются новые перспективы
17.10.2025 в 09:28
В Бурятии предложили ввести должность уполномоченного по правам участников СВО
17.10.2025 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Монголия нарастила поставки меди на 1,7 миллиарда долларов
Экспортные доходы страны выросли за счёт роста цен на металлы
16.10.2025 в 10:58
В Бурятии объявлен региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Участие в премии – это возможность найти партнеров и обменяться опытом
15.10.2025 в 15:46
В Бурятии продолжает работу программа поддержки соцпредпринимателей
Для них действуют пониженные налоговые ставки
15.10.2025 в 13:07
МТС улучшила LTE на территории завода мостостроения и металлоконструкций в Улан-Удэ
Это позволит предприятию ускорить и оптимизировать бизнес-процессы
14.10.2025 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru