Экономика и бизнес 17.10.2025 в 11:37
В Бурятии объявлен прием заявок на гранты социальным предпринимателям
Их сумма достигает 500 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
Минпромторг Бурятии объявляет прием заявок на предоставление грантов социальным предпринимателям. Сумма грантов - от 100 до 500 тыс. рублей.
Условия участия в грантовом конкурсе:
- субъект малого и среднего предпринимательства включен в реестр социальных предприятий;
- софинансирование в размере не менее 25% от стоимости проекта.
Заявки принимаются с 14 октября в «Электронном бюджете» по ссылке.
Шифр отбора в системе «Электронный бюджет» 25-810-88470-1-0258
Приём заявок продлится до 13 ноября.
По всем вопросам можно звонить по номеру: 8 (3012) 44-10-32.
Тегигранты