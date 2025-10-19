Продажи «праворульных» Тойот бьют рекорды

На авторынке Приморья края снова разгорается «японская лихорадка» – Toyota бьет рекорды продаж, будто бросая вызов всем экономическим прогнозам.

В сентябре одним из главных фаворитов покупателей в России вновь стала японская марка Toyota. Как свидетельствует статистика агентства «АВТОСТАТ», в сентябре россияне приобрели 3 308 новых автомобилей этой марки. Показатель свидетельствует о впечатляющем росте – продажи увеличились практически в полтора раза.

Благодаря такому рывку Toyota второй месяц кряду удерживает за собой звание одного из лидеров рынка, поднявшись в сентябрьском рейтинге на восьмую строчку. По мнению экспертов, популярность кроется на нескольких фундаментальных преимуществах.

Как сообщает портал «Восток-Медиа» ключевым фактором является не столько объективные показатели, сколько сложившийся в массовом сознании образ Toyota, как автомобиля с почти мистическим ресурсом прочности. Миллионы автовладельцев в России непоколебимо верят в качество японского автопрома.

Второй важной причиной является высокая и, что главное, стабильная ликвидность автомобилей марки. В то время как модели других производителей могут быть «товаром на любителя» и продаваться с трудом даже при безупречном техническом состоянии, с Toyota такой сценарий практически исключен. Эта предсказуемость финансовых потерь при последующей продаже служит мощным магнитом для новых покупателей.

Говоря о последствиях роста утилизационного сбора также нельзя не заметить, что эта мера стимулирует импорт автомобилей Toyota.

С одной стороны, в модельной линейке представлено множество автомобилей с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. С другой – такие флагманские внедорожники, как Toyota Land Cruiser 300, практически не имеют прямой альтернативы на рынке, особенно в ценовом сегменте выше среднего.