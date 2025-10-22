«ТимлюйЦемент» выступил организатором мероприятия «Первый шаг в большое будущее»

ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») организовало и провело масштабное профориентационное мероприятие «Первый шаг в большое будущее». Предприятие в Каменске посетили 380 старшеклассников из 11 школ Кабанского района. На производственной площадке ребят ждали 11 тематических локаций.«Главная идея этого мероприятия – зажечь искру интереса в детских сердцах и наглядно показать, насколько увлекательно и многогранно цементное производство. Найти себя здесь может каждый, будь то механик, технолог, энергетик или лаборант, – рассказала руководитель службы управления персоналом предприятия Наталья Новикова. – Поэтому мы приготовили для наших юных гостей самые разнообразные локации».Сотрудники отделов главного механика и технического анализа показали ребятам макет редуктора, объяснили принцип его работы, а также продемонстрировали значимость правильной установки узлов и агрегатов. С помощью нивелира и линейки школьники провели замеры и обнаружили, что редуктор установлен неидеально. Они также узнали, что такое соосность и почему критически важна правильная выверка оборудования.На другой площадке посетителей предприятия встретили энергетики с презентацией живой электрической цепи. Они с готовностью ответили на вопросы старшеклассников и рассказали об основных правилах электробезопасности. Здесь можно было примерить спецодежду, изучить приборы и приспособления, используемые представителями профессии в повседневной работе.Сотрудники службы главного маркшейдера все внимание посвятили сырьевой базе предприятия – Таракановскому месторождению известняков и порфироидов. На «горняцкой территории» участники мероприятия посмотрели видео разработки карьера и ознакомились с коллекцией местных минералов.На выставке специальной техники школьникам продемонстрировали автокран, погрузчик, седельный тягач с прицепом и новый пассажирский автобус. Изюминкой экспозиции стали макеты двигателя, коробки передач и распределительного вала большегрузных машин.На площадках цеха «ОТК и лаборатория» проводились занимательные химические опыты, здесь желающие поучаствовали в экспериментах, в том числе испытаниях образцов готовой продукции – цементных балочек.В локации, организованной санитарно-промышленной лаборатории ООО «ТимлюйЦемент», гости завода вместе с профессионалами определили направление и скорость ветра, уровень шума и вибрации, а также узнали, для чего производятся эти замеры. Ребятам продемонстрировали лабораторное оборудование, с помощью которого работники подразделения выполняют испытания проб пыли методом внутренней и внешней фильтрации.Помимо этого, школьники получили возможность освоить или улучшить навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Тренировка проводилась на специальных тренажерах. Специалисты службы охраны труда и промышленной безопасности цемзавода показали участникам наиболее востребованные приемы, ребята отрабатывали технику проведения реанимационных мероприятий на учебном манекене. Особое внимание представители предприятия уделили вопросам применения средств индивидуальной защиты. Юноши и девушки примерили защитный костюм сварщика, защитные очки, каски, перчатки и другие СИЗ.Еще одной локацией стал музей истории ООО «ТимлюйЦемент», где установлен макет завода, он привлек особое внимание посетителей. В этом же помещении ребят приветствовали специалисты производственно-технологического отдела, они говорили с подростками о технологии производства цемента, демонстрировали им образцы сырьевых компонентов.Полученные знания о производстве цемента участники мероприятия смогли закрепить в процессе специальной технологической игры. Кроме того, ребят угостили фирменными заводскими булочками и горячим чаем.«Мы понимаем, как важно помочь подрастающему поколению найти свое место в жизни, поэтому решили максимально доступно рассказать школьникам об основных профессиях цементного производства. Каждый из 380 гостей смог примерить на себя ту или иную специальность, попробовать сделать что-то своими руками, – комментирует итоги мероприятия управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Мы рассказали будущим выпускникам о профильных вузах, возможностях поступления от предприятия на востребованные специальности и бонусах для наших студентов. Наблюдая за детьми в тот день, я увидел живой интерес и блеск в глазах. Уверен, мероприятие станет традиционным».