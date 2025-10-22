Экономика и бизнес 22.10.2025 в 16:59

Бурятия выделит 45,2 млн рублей на субсидирование авиаперевозок

Это коснется 15 маршрутов
Текст: Карина Перова
Бурятия выделит 45,2 млн рублей на субсидирование авиаперевозок
Фото: архив «Номер один»

В 2026 году в Бурятии продолжат финансировать региональные авиаперевозки. Из республиканского бюджета выделят субсидию в 45,2 млн рублей, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Минтранс РБ провел переговоры с авиакомпаниями S7 Airlines, «КрасАвиа», Red Wings, Nordwind, «ИрАэро», «ЮВТ Аэро» для формирования маршрутной сети на грядущий год. В итоге республика берёт обязательства по софинансированию рейсов по 15 маршрутам.

В 2025 году выполняются регулярные пассажирские авиаперевозки по 20 направлениям. Региональные: из Улан-Удэ в Москву, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Красноярск, Хабаровск, Якутск, Кызыл, Горно-Алтайск, Хужир. А также из Красноярска в Нижнеангарск, Таксимо и из Иркутска в Нижнеангарск, Таксимо.

И два межмуниципальных направления: Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ – Таксимо (полёты субсидируются из республиканского бюджета).

«Из года в год мы планомерно поддерживаем региональные и межмуниципальные перевозки, благодаря такому субсидированию сегодня в Бурятии действует такая широкая сеть маршрутов. В 2026 году продолжим эту работу – чтобы обеспечить доступность авиаперевозок и дать нашим жителям возможность свободно путешествовать по всей стране», - заключил глава Бурятии.

авиаперевозки субсидия

