В Бурятии цены на лекарства поднялись выше инфляции

Лекарства в аптеках подорожали на 14%. Суммарный размер среднего чека в аптеках России к IV кварталу 2025 года вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Разовое посещение аптеки с целью покупки лекарств и медицинских товаров обходилось жителю нашей страны среднем в 767 рублей в I-III квартале этого года. Такие данные приводят аналитики компании RNC Pharma.

За период с января по август 2025 года средняя стоимость одной упаковки лекарственных препаратов в России составила 416 рублей, тогда как за аналогичный временной отрезок 2024-го данный показатель составлял чуть больше 375 рублей. Тем самым, цены на ЛС в нашей стране выросли примерно на 14 процентов. Такие данные приводит портал «Фармзнание» также со ссылкой на аналитические компании RNC Pharma и DSM Group.

Показатели оказались сравнимы с официальной статистикой Росстата, сообщают «Известия». К примеру, популярный препарат дротаверин, выпускаемый под торговым наименованием «Но-шпа», подорожал на 15%, до 462 рублей за упаковку в 100 таблеток. Цена на не менее распространенные обезболивающие – ибупрофен и цитрамон выросла на 12%. Анальгин подорожал на 13%, а пользующиеся спросом капли корвалол на 14%.

При этом аналитики отмечают, что больше всего цены выросли на лекарства, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

Эксперты полагают, что увеличению отпускной стоимости препаратов способствует целый ряд факторов, включая операционные расходы аптечных сетей на логистику и энергоносители. Производители также подняли цены, поскольку это связано с ростом цен на сырье (фармсубстанции) из Китая.

ЦБ обозначил годовую инфляцию в августе в диапазоне 8,1%. Следовательно, стоимость лекарств превысила ее в 1,7 раза.

В Бурятии особенно сильно подорожали западные бренды лекарств. Так упаковка из 16 таблеток «Эфералган» (парацетамол 500 мг) за год подорожала с 210 рублей до 275 рублей. Между тем пачка из 10 таблеток обычного, ничем не отличающегося от «брендов» парацетамола стоит … 16 рублей.

Впрочем, важно применять лекарства строго по назначению и не злоупотреблять.

Ранее президент США Дональд Трамп, как сообщал «РБК», заявил, что употребление парацетамола беременными женщинами связаны с развитием аутизма у детей.