Бизнес Бурятии готовится к экспансии на рынок Монголии

В соседнюю страну направится миссия предпринимателей из нашей республики
Текст: Иван Иванов
Фото: Центр поддержки экспорта Бурятии
Центр поддержки экспорта при поддержке правительства Бурятии объявляет о старте приема заявок на участие в международной бизнес-миссии в Улан-Баторе и Дархане. Поездка запланирована на 17–21 ноября 2025 года и станет ключевым событием для компаний, нацеленных на развитие экспорта в Монголию.

Миссия направлена на установление прямых деловых контактов, проведение переговоров и заключение контрактов. Фокус будет сделан на трех перспективных для бурятского экспорта направлениях: 

- медицина (услуги, оборудование, препараты), 

- сельское хозяйство (КРС, лошади),

- пищевая промышленность.

«Для нас это стратегически важная поездка. Монголия – наш ближайший партнёр, и мы видим огромный потенциал для роста несырьевого экспорта. Мы создаём предпринимателям все условия, чтобы они могли эффективно презентовать свою продукцию и найти надёжных партнёров», — отмечают в Центре поддержки экспорта.

Участие в миссии включает полный пакет организационной поддержки: 

- насыщенную деловую программу, 

- индивидуальные B2B-встречи, 

- аренду переговорных, 

- услуги переводчиков, 

- трансфер. 

Все организационные расходы берёт на себя Центр поддержки экспорта. Компаниям необходимо покрыть только затраты на дорогу, проживание и личные расходы.

К участию приглашаются субъекты МСП, зарегистрированные в Бурятии и внесённые в соответствующий реестр (rmsp.nalog.ru).

Для подачи заявки на участие в бизнес-миссии просьба обращаться по следующим контактам:

Центр поддержки экспорта Бурятии

Телефон: 8-800-30-30-123 (доб. 127, 128, 130)

Руководитель Центра поддержки экспорта Гылыпкылов Руслан Юрьевич: моб. +7 902 161 34 81 

E-mail: export@msp03.ru
Теги
бизнес Монголия

