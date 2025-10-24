Экономика и бизнес 24.10.2025 в 14:00
Бизнес Бурятии готовится к экспансии на рынок Монголии
В соседнюю страну направится миссия предпринимателей из нашей республики
Текст: Иван Иванов
Центр поддержки экспорта при поддержке правительства Бурятии объявляет о старте приема заявок на участие в международной бизнес-миссии в Улан-Баторе и Дархане. Поездка запланирована на 17–21 ноября 2025 года и станет ключевым событием для компаний, нацеленных на развитие экспорта в Монголию.
Миссия направлена на установление прямых деловых контактов, проведение переговоров и заключение контрактов. Фокус будет сделан на трех перспективных для бурятского экспорта направлениях:
- медицина (услуги, оборудование, препараты),
- сельское хозяйство (КРС, лошади),
- пищевая промышленность.
«Для нас это стратегически важная поездка. Монголия – наш ближайший партнёр, и мы видим огромный потенциал для роста несырьевого экспорта. Мы создаём предпринимателям все условия, чтобы они могли эффективно презентовать свою продукцию и найти надёжных партнёров», — отмечают в Центре поддержки экспорта.
Участие в миссии включает полный пакет организационной поддержки:
- насыщенную деловую программу,
- индивидуальные B2B-встречи,
- аренду переговорных,
- услуги переводчиков,
- трансфер.
Все организационные расходы берёт на себя Центр поддержки экспорта. Компаниям необходимо покрыть только затраты на дорогу, проживание и личные расходы.
К участию приглашаются субъекты МСП, зарегистрированные в Бурятии и внесённые в соответствующий реестр (rmsp.nalog.ru).
Для подачи заявки на участие в бизнес-миссии просьба обращаться по следующим контактам:
Центр поддержки экспорта Бурятии
Телефон: 8-800-30-30-123 (доб. 127, 128, 130)
Руководитель Центра поддержки экспорта Гылыпкылов Руслан Юрьевич: моб. +7 902 161 34 81
E-mail: export@msp03.ru
