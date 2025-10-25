Экономика и бизнес 25.10.2025 в 10:54

Через бурятскую таможню прошло 7 млн тонн груза

Бурятская таможня подвела итоги работы за 9 месяцев перед профессиональным праздником
Текст: Татьяна Жамсуева
Фото: Номер один

За первые 9 месяцев этого года через пункты пропуска в Бурятии прошло 7 миллионов тонн груза. Больше всего груза перевезли через железнодорожный пункт Наушки. Через автомобильный пункт Кяхта прошло 483 тысячи человек и 22 тысячи грузовиков, а общий вес груза составил 232 тысячи тонн. Больше всего товаров отправили в Монголию. Импорт тоже вырос на 21%.

Для проверки грузов на пункте Кяхта используют специальный мобильный сканер. За этот год с его помощью проверили 7165 машин, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Из-за нарушений, найденных с помощью сканера, возбудили 95 дел и 2 уголовных дела.

За эти 9 месяцев таможня заработала для страны 428 миллионов рублей, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Бурятские таможенники возбудили почти 2 тысячи дел о нарушениях, в основном это были проблемы с табаком, древесиной, мясом и молочными продуктами. Количество уголовных дел тоже увеличилось на 26%.

Таможня также передает конфискованные товары государству. За этот год они передали 325 партий товаров в Минобороны и другие ведомства.

По поручению руководства таможни в сентябре этого года открыли новое здание для сотрудников на въезде в пункт Кяхта и добавили еще одну полосу на выезде. Это помогает быстрее обрабатывать машины и пассажиров.

