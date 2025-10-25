Экономика и бизнес 25.10.2025 в 15:27

В Монголии запускают новую «Целину»

Интеллектуальные  южнокорейские теплицы для выращивания овощей будут устанавливать вне зависимости от времени года
Текст: Иван Иванов
В Монголии запускают новую «Целину»
Фото: freepik.com

В Монголии приступили к пилотному испытанию интеллектуальной тепличной системы “Air Farm”, разработанной южнокорейской  компанией “Midbar” и основанной на передовых технологиях управления и вычисления. Об этом сообщает агентство «Монцамэ». Представители министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны  встретились представителями компании “Мidbar” для обсуждения новой системой.

Инициатива реализуется в рамках кампании по устойчивому развитию “Целина IV” (Атрын аян IV), направленной на внедрение передовых, инновационных и водосберегающих интеллектуальных технологий.

Система “Air Farm” — это интеллектуальное устройство, которое контролирует влажность почвы, температуру воздуха и рост растений в режиме реального времени, повышая  эффективность труда, улучшая качество урожая и урожайность, а также значительно сокращая потребление воды. Это позволяет сократить потребление воды на 99% по сравнению с традиционным земледелием и на 90% по сравнению с вертикальным земледелием. Система может быть быстро внедрена в регионы с дефицитом воды, в условиях после стихийных бедствий и в полевых условиях, что позволяет проводить краткосрочные сельскохозяйственные работы.
 
Еще одним преимуществом является его компактная портативная конструкция, позволяющая производить сборку и эксплуатацию в течение половины рабочего дня. Он подходит для выращивания в помещении и на открытом воздухе и может эффективно применяться в маловодных регионах Монголии, в местах, подверженных изменению климата, и в отдаленных районах.

Отмечается, что внедрение инновационных интеллектуальных технологий в сельскохозяйственный сектор окажет решающую поддержку политике Монголии в области продовольственной безопасности и устойчивого развития.

Теги
Монголия

