В Бурятии считают покупку ценных бумаг несвоевременной

Заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев предложил населению покупать долговые бумаги федерального займа. Об этом сообщает «Коммерсант». «На более длительный период нужно рассматривать вариант с облигациями федерального займа», - заявил чиновник, рекомендовав населению вкладываться также в золото. Если ранее государство занимало деньги у банков через покупку облигаций федерального займа, то теперь оно фактически приглашает и граждан напрямую профинансировать бюджет. Таким образом личные сбережения хотят превратить в ресурс для покрытия растущих госрасходов.Комментируя данное предложение улан-удэнский экономист Анатолий Масловский отметил, что государство фактически хочет, чтобы люди стали кредиторами собственного государства. Такое было во-время ВОВ, когда граждане покупали государственные облигации, но тогда это носило больше добровольно-принудительный характер.«Сейчас важно придерживаться консервативной стратегии,несмотря на заманчивые предложения по покупке облигаций и акций. Поскольку в экономике стагнация по большинству отраслей и ситуация очень сложная. Более рационально держать сейчас средства на вкладах в банках. Также необходимо часть средств всегда держать наличными на случай непредвиденных ситуаций, в том числе аварий и отключения интернета», - сообщил экономист. Также надёжным средством для сохранения средств является физическое золото. Которое растёт в цене в периоды экономической нестабильности.Фото: Номер один