Экономика и бизнес 26.10.2025 в 15:47

В Бурятии считают покупку ценных бумаг несвоевременной

Минфин решил занять у граждан денег для финансирования своих расходов
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии считают покупку ценных бумаг несвоевременной
Заместитель главы Минфина России  Алексей Моисеев предложил населению покупать долговые бумаги федерального займа. Об этом сообщает «Коммерсант». «На более длительный период нужно рассматривать вариант с облигациями федерального займа», - заявил чиновник, рекомендовав населению вкладываться также в золото. Если ранее государство занимало деньги у банков через покупку облигаций федерального займа, то теперь оно фактически приглашает и граждан напрямую профинансировать бюджет. Таким образом личные сбережения хотят превратить в ресурс  для покрытия растущих госрасходов.

Комментируя данное предложение улан-удэнский экономист Анатолий Масловский отметил, что государство фактически хочет, чтобы люди стали кредиторами собственного государства. Такое было во-время ВОВ, когда граждане покупали государственные облигации, но тогда это носило больше добровольно-принудительный характер.

«Сейчас важно придерживаться консервативной стратегии,несмотря на заманчивые предложения по покупке облигаций и акций. Поскольку  в экономике стагнация по большинству отраслей и ситуация очень сложная. Более рационально держать сейчас средства на вкладах в банках. Также необходимо часть средств всегда держать наличными на случай непредвиденных ситуаций, в том числе аварий и отключения интернета», - сообщил экономист. Также надёжным  средством для сохранения средств является физическое золото. Которое растёт в цене в периоды экономической нестабильности.
Фото: Номер один

Все новости

В Бурятии считают покупку ценных бумаг несвоевременной
26.10.2025 в 15:47
Улан-удэнцы через суд вернули незаконно списанные платежи за тепло
26.10.2025 в 15:37
В правительстве России прошла конференция Союза боевых искусств
26.10.2025 в 15:01
В Улан-Удэ прошел День здоровья для участников СВО
26.10.2025 в 11:59
Фигурист с бурятскими корнями взял серебро на юниорском Гран-при
26.10.2025 в 10:25
Ночью в Улан-Удэ сгорели два жилых дома
26.10.2025 в 09:24
Жительница Улан-Удэ год доказывала, что она не должница
26.10.2025 в 08:00
Житель Улан-Удэ переквалифицировался из мелиоратора в визажисты
26.10.2025 в 07:00
"Улан-Удэстальмост" переходит на сокращенный график из-за кризиса
25.10.2025 в 20:10
Жительница Бурятии прошла в финал на президентском конкурсе
25.10.2025 в 16:24
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
"Улан-Удэстальмост" переходит на сокращенный график из-за кризиса
Организация испытывает финансовый кризис
25.10.2025 в 20:10
В Монголии запускают новую «Целину»
Интеллектуальные  южнокорейские теплицы для выращивания овощей будут устанавливать вне зависимости от времени года
25.10.2025 в 15:27
Через бурятскую таможню прошло 7 млн тонн груза
Бурятская таможня подвела итоги работы за 9 месяцев перед профессиональным праздником
25.10.2025 в 10:54
Бизнес Бурятии готовится к экспансии на рынок Монголии
В соседнюю страну направится миссия предпринимателей из нашей республики
24.10.2025 в 14:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru