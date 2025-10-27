Еще пять производителей получили знак «Сделано в Бурятии»

В минсельхозпроде республики состоялось заседание комиссии по присвоению знака «Сделано в Бурятии». Он подтверждает происхождение товара и помогает производителям в продвижении продукции как внутри региона, так и за его пределами.

Впервые этого знака отличия удостоились пять новых предприятий: ООО «Жэмэс Бурятии» (продукция из ягоды и дикоросов), ИП Рябчук Е.П., торговая марка «Таежница» (продукция из дикоросов), ИП КФХ Ревцова Е.Г. (выращивание и производство свежей зелени), ИП Тушинов Д.В. («Оронгойские буузы», мясные полуфабрикаты) и ИП Жигжитов А.К.

Кроме того, продлили использование ООО БМПК, ИП Аюшеев А.Д. и ООО Дебют.

«Каждое из предприятий демонстрирует высокое качество продукции и ориентированность на использование местного сырья», - отметили в профильном министерстве.