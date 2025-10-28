Федеральная программа «СВОй бизнес» стартовала в Бурятии

«Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – одна из важнейших задач государственной политики и общественной работы. Когда мир для России оказался под угрозой, воины стали нашей опорой. Теперь мы должны стать для них надежным тылом и создать все условия для того, чтобы наши герои смогли в полной мере реализовать себя в мирной жизни. В том числе и в предпринимательстве. Именно на это нацелена наша программа «СВОй бизнес». Каждый обучающий модуль программы – это пять насыщенных дней практических занятий, неформального общения с опытными наставниками, визиты на предприятия и, главное, заряд на успех. Наша задача через обучение предпринимательству помочь ветеранам и их близким решиться открыть собственное дело, понять ресурсы и возможности, а затем через наставников максимально упростить их дальнейший путь в бизнесе», – сказала координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство», первый зампред Комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина.





«Сегодня мы дали старт федеральной обучающей программе «СВОй бизнес». Республика Бурятия – это 24-й регион в России, который поддерживает эту программу. Хочу отметить, что у нас в республике уже работает целый комплекс мер поддержки для старта и развития бизнеса для ветеранов СВО и членов их семей как по линии Минпромторга Бурятии, так и центра предпринимательства «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Участники и ветераны специальной военной операции – настоящие герои, которые совершили подвиг ради нашей Родины. И обеспечить государственную поддержку ветеранам СВО, которые решили открыть свое дело – одна из наших главных задач», – отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев.





«Визиты на предприятия членов «ОПОРЫ РОССИИ» помогут нашим героям узнать, как устроены бизнес-процессы в компаниях, на что обратить внимание в первую очередь, как грамотно реализовать те или иные инициативы. Региональные отделения и наставники «ОПОРЫ РОССИИ» также будут помогать воплощать самые смелые идеи начинающим предпринимателям – выпускникам программы», – подчеркнул президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.





«Предпринимательство сродни марафону – важно грамотно стартовать и распределить силы на всю дистанцию. Разобраться во многих вопросах ведения бизнеса призван интенсив, который составлен с уклоном на практические занятия. Мы также расскажем о действующих мерах господдержки малого и среднего бизнеса, объясним, как при помощи специальных сервисов цифровой платформы МСП.РФ можно их найти и подать заявку на получение», - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.





Стартовавшую в Бурятии федеральную программу «СВОй бизнес» начали проходить ветераны спецоперации и члены их семей, который хотят стать предпринимателями. Организаторами проекта выступают «Единая Россия, «Опора России» и Корпорация МСП при поддержке правительства региона.Участникам программы предстоит пройти интенсив по основам предпринимательской деятельности, попрактиковаться в решении бизнес-задач, научиться составлять бизнес-планы и выстраивать стратегию собственного дела.Также во время проведения интенсива запланированы посещения компаний, где участники проекта смогут познакомиться с действующими предпринимателями, задать интересующие вопросы по тематике бизнеса.Помимо этого, отдельный блок программы будет посвящен доступным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства.До конца 2025 года проект «СВОй бизнес» охватит более 40 регионов России. Участие в программе примут более 800 ветеранов СВО и членов их семей. Подать заявку на участие можно через Цифровую платформу МСП.РФ.Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи МСП Лизинг, дочерней компании Корпорации МСП, предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.