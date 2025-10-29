В Иркутске потяжелевший МС-21 все же подняли в небо

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил взлет и посадку на аэродроме Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». Полет прошел успешно, сообщили в Минпромторге.

«Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты до 3500 метров. Командир экипажа Андрей Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно», - отмечается в сообщении, которое цитирует BFM.RU.

На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. Летные испытания среднемагистрального пассажирского лайнера на российских двигателях начались в этом году. Всего в самолет внедрили более 70 отечественных компонентов.

Ранее сообщалось, что импортозамещение пошло не по плану: в связи с необходимостью замены западных композитных материалов на российские, МС-21 потяжелел почти на шесть тонн.

Это привело к резкому сокращению дальности полета, что может даже выводить его из категории среднемагистральных.

МС-21 должен в теории заменить все среднемагистральные самолёты европейского и американского производства, которые из-за санкций больше не поставляются в Россию.