Экономика и бизнес 29.10.2025 в 11:44

В администрации Улан-Удэ обсудили открытие авиарейса в Эрлянь

Это китайский город-побратим
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

Сегодня в администрации Улан-Удэ работает делегация города-побратима Эрлянь Китайской Народной Республики. Гости обсудили с первым заместителем мэра столицы Бурятии по развитию инфраструктуры Сергеем Гашевым, председателем горсовета Чимитом Бальжинимаевым, председателем комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрием Ткачевым и другими вопросы сотрудничества в сфере транспорта, логистики и промышленности.

На встрече от города Эрлянь присутствовали председатель постоянного комитета Собрания народных представителей Янь Хун, начальник канцелярии постоянного комитета Собрания народных представителей Ши Цзюнь, начальник управления транспорта Жэнь Цзяньмин, руководитель Центра комплексного обслуживания и обеспечения Управления транспорта Чжоу Сяодун и др.

Основной целью делового визита стало открытие авиарейса Эрлянь – Улан-Удэ. Это позволит усилить сотрудничество в торгово-экономической и других сферах.

«Эрлянь – это особый партнер для Улан-Удэ. Его уникальное географическое положение и динамичное развитие делают этот город важным звеном в связях между Россией и Китаем. Мы гордимся возможностью обмениваться опытом и совместно реализовывать проекты, направленные на благо обоих народов», – сказал Чимит Бальжинимаев.

Янь Хун отметил, что Китай и Россия являются крупнейшими соседними государствами. По его словам, города Эрлянь и Улан-Удэ неизменно поддерживают дружественные связи, между правительствами и на народном уровне осуществляются частые контакты, в таких сферах, как экономика и культура.

Юрий Ткачев подчеркнул важность этой встречи. Он убежден, что воздушная гавань города готова принять новые рейсы.

«Нет ничего невозможного. Наш аэропорт полностью готов к принятию самолетов различных авиакомпаний: проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, обновлены терминалы, обеспечено наличие квалифицированного персонала. Аэропорт обладает пятой степенью свободы воздушного пространства, в России лишь пять аэропортов имеют такую категорию. Теперь дело за техническими деталями реализации проекта», – сказал председатель комитета по транспорту администрации Улан-Удэ.

Сегодня у столицы Бурятии установлены побратимские связи с семью городами КНР (Маньчжурия, Хух-Хото, Хулунбуир, Эрлянь, Чанчунь, Ланьчжоу и Уланчаб).

