Экономика и бизнес 29.10.2025 в 13:19

Президент Монголии ударил по яичному импорту

К 2026 году страна планирует на 100% обеспечить себя куриными яйцами
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил национальные производственные объекты в рамках Национального движения «Продовольственное обеспечение и безопасность». Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Компания «Тумэн шувуут» получила долгосрочный льготный кредит и в прошлом году ввела в эксплуатацию крупную птицефабрику «Тумэн шувуут-2», а в настоящее время строит еще один завод. Компания планирует произвести 170 миллионов яиц к концу этого года и 250 миллионов в следующем году, что составляет 40% внутреннего рынка. К 2026 году предприятие выйдет на проектную мощность и будет обеспечивать 50% внутреннего рынка.

До 2020 года Монголия импортировала более 50% потребляемых яиц (в том числе продукция проступала из Иркутской области). Собственные же фабрики и оборудование в этой отрасли устарели и были непригодны для дальнейшего использования.

В результате Национального движения «Продовольственное обеспечение и безопасность», начатого в 2022 году и поддержанного президентом Монголии, увеличилось количество предприятий, улучшились их мощности и техническое оснащение, а также, соответственно, увеличилось производство. В течение следующих двух лет более 30 отечественных птицеводческих хозяйств будут содержать в общей сложности 3 миллиона голов птиц и производить в среднем 650 миллионов яиц в год. Это позволит стране обеспечить 80% своих внутренних потребностей уже в этом году и 100% в следующем.

