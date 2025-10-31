Минфин Бурятии передал в Народный Хурал законопроект с изменениями бюджета на 2025 год. Ряд отраслей показал падение выплат в бюджет налогов, но одна отрасль прирастает по налогам на миллиард рублей. Речь идет о росте добычи золота, цена на которое за год почти удвоилась. О доходах, расходах и перспективах в материале «Номер один».В Бурятии закончилась эра бюджетного процветания. Несмотря на начатую спецоперацию и выросшие расходы, в 2022 - 2023 гг. экономика республики развивалась хорошими темпами. Рос и бюджет республики за счет повышения налоговых поступлений. Но далее оказалось, что страна смогла продержаться на старых запасах два года, а как только доходы от нефти и газа упали, началось «охлаждение». Уже в 2024 бюджет Бурятии почувствовал, что «зима близко».По данным Минфина РБ, доходы консолидированного бюджета республики в 2023 году снизились на 6,4% - со 132 млрд рублей до 123,5 млрд рублей.А уже в июне Минфин Бурятии пошел на понижение, назвав цифру изменений параметров бюджета на 2025 год - 115 млрд рублей. Таким образом, произошло снижение еще на 6,9%. При этом государственный долг республики на 2 января 2025 года составил 36,6 млрд рублей.Окончательные итоги 2025 года подведут лишь в начале будущего года, когда предприятия сдадут отчетность и заплатят налоги в бюджет региона. Но уже сегодня Минфин Бурятии в своем проекте изменений в бюджет республики прогнозирует снижение поступления налога на прибыль почти на 1 млрд рублей.Прогноз сделан в связи с плохими оценками по сбору налога на прибыль на железнодорожном транспорте и угольной отрасли. Угольная отрасль в республике вообще в беде с 2024 года из-за западных санкций, падения курса доллара и резкого снижения мировых цен на уголь. В 2024 году, например, по данным правительства РБ, от Тугнуйского угольного разреза недополучили почти 4 млрд рублей платежей. Из-за снижения экспорта угля уменьшились и объемы перевозок по железной дороге, что также снизило прибыль предприятия и, соответственно, поступающие налоги в бюджет. Добавим, что прибыль падает также и по причине увеличения налоговой нагрузки с 1 января 2025 года. Налог на прибыль поднят с 20% до 25%. Всегда действует жесткое правило: резкое увеличение налога приводит к падению собираемости.Также неожиданностью для чиновников стало падение в 2025 году плановых поступлений от акцизов на крепкий алкоголь на 259,7 млн рублей (снижение на 9%). С 1 марта 2025 года в Бурятии приняли жесткие антиалкогольные меры. В Улан-Удэ закрылось немало магазинов, торгующих в том числе алкоголем. Благое действие в целом обернулось потерями для бюджета, ведь в каждой бутылке крепкого алкоголя львиная доля стоимости - это акциз и другие налоги, которые идут в бюджет. В результате правительство Бурятии в этом году не пошло на новые антиалкогольные запреты по малому бизнесу в сфере торговли, справедливо рассудив, что в сегодняшних кризисных условиях важно поддержать розничный сектор.Тем не менее Минфин РБ надеется поправить финансы за счет золотарей. Напомним, что Россия активно накапливает золотые запасы, скупая золото и формируя мощный запас драгоценного металла в стране. С учетом нестабильности в финансовой сфере золото за год выросло почти в два раза.В золотодобывающую отрасль Бурятии пошли инвестиции, выросла добыча желтого металла и, главное, цена. Минфин РБ в 2025 году прогнозирует дополнительно собрать почти 1 млрд рублей. Но в целом 2025 год и особенно 2026-й ожидается крайне сложным. Экономист Анатолий Масловский в прошлом году в «Номер один» уже предсказывал резкое ухудшение экономической ситуации в стране в 2025 году. Сегодня он также полагает, что «сложные времена продолжатся, поскольку санкционное давление растет, падают цены на нефть, увеличиваются расходы бюджетов». В том числе на обслуживание долгов, взятых у коммерческих банков.- Не только в республике ситуация ухудшается. По данным Росстата, за девять месяцев 2025 года произошло падение по всем основным направлениям. Рост есть только в отраслях, связанных с ВПК. В стране началась стагнация, - заявил он.Поэтому расходы в Бурятии в 2026 году, по его словам, также придется значительно сокращать.Улан-удэнский производственник Александр Воробьев отмечает, что «нам предстоит пройти несколько очень сложных лет, причем даже если вооруженный конфликт остановится, а высвобожденные средства направят на поддержку экономики». Поэтому в Бурятии на первый план, по его словам, выходит «постановка цели по росту производительности труда и избавлению от излишних затрат, чтобы бизнес выжил». Также со стороны властей бизнес ждет снижение административных препонов и запретов, зачастую неактуальных.Из последних «новаций» - требование снести действующие павильоны по продаже газет и розничных товаров в Улан-Удэ. И вместо них купить «стеклянные домики», абсолютно энергонеэффективные, или дорогие павильоны с большими площадями по остеклению. А ведь розничные компании по продаже периодических изданий сегодня не в силах закупить и поменять те же киоски «Новости». В итоге население может лишиться и печатных изданий, и информирования, так важного в наше время. Как отмечают эксперты, в условиях экономического кризиса и разорения малого бизнеса в республике сейчас важно не запрещать, а помогать. Как это в Бурятии власти сделали ранее, в 2020 году, когда началась пандемия. Думается, сегодняшнее положение в экономике можно сравнить с временами коронавируса и действовать так же оперативно, поддержав экономику и снизив административные препоны.А золото, конечно, это хорошо, но всех проблем не решит.