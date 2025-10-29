Цементный гигант республики

Завод по производству цемента в поселке Каменск Кабанского района хорошо известен не только в республике, но и в соседних регионах. Продукция предприятия используется для строительства различных объектов. О том, как работает крупнейший производитель цемента в республике, значимых проектах и достижениях коллектива завода, читайте в нашем материале.

Участник крупных строек

История Тимлюйского цементного завода началась в 30-е годы. Решение о строительстве нового промышленного объекта было принято после предварительной разведки Еловского месторождения известняка и Тимлюйского месторождения глины. Однако тяжелые военные годы остановили стройку. К реализации масштабного проекта вернулись только в 1946-м.

Девятого февраля 1953 года на Тимлюйском цементном заводе запустили первую вращающуюся печь. В 1954 в эксплуатацию ввели вторую печь. А в 1955 с началом работы третьей печи общая мощность предприятия достигла 300 тыс. тонн цемента в год.

В 1963 году Право-Еловский карьер известняков закрыли. Основной сырьевой базой для завода стало Таракановское месторождение.

Наибольшего объема выпуска продукции завод достиг в 1989 году: тогда удалось произвести 676 тысяч тонн цемента и 596 тысяч тонн клинкера – рекордные показатели за всю историю предприятия.

На протяжении 1990 и начала 2000 завод неоднократно менял собственника. В 2005 году ООО «ТимлюйЦемент» стало частью холдинга «Сибирский цемент», что позволило восстановить работу предприятия, наращивать объёмы производства, вести системную модернизацию производства.

Сегодня завод удовлетворяет потребности в качественном цементе Бурятии и Забайкальского края. С января по август 2025 года было реализовано 273 тысячи тонн продукции, что на 12% ниже аналогичного периода прошлого года.

В минувшем строительном сезоне сокращение выпуска и реализация основного стройматериала отмечалось по всей России. Аналитики объясняют эту тенденцию замедлением темпов строительства. Согласно оценкам экспертов АО ХК «Сибцем», от 65 до 70% производимого компанией цемента идет на обеспечение нужд строительства жилья. Если до июня нынешнего года бурятский рынок цемента демонстрировал рост, то в июле произошел первый за последние пять лет спад. Тем не менее, завод продолжает оставаться главным поставщиком основного строительного материала в двух регионах.

Цемент, произведенный в Каменске, традиционно используется на самых значимых, крупных стройках.

— Продукция Тимлюйского цементного завода используется при возведении современного жилья, объектов мастер­планов — Национального музея и театра «Байкал» в Улан-­Удэ, туристического кластера в Прибайкальском районе, логистического хаба и будущей ледовой арены в Забайкальском крае. Какой бы ни была ситуация на рынке, наша задача — обеспечивать строителей двух регионов цементом стабильно высокого качества. И коллектив предприятия с ней успешно справляется, — говорит управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.





С 2015 года продукция завода маркируется знаком «Сделано в Бурятии». «Для нас право использовать логотип «Сделано в Бурятии» и почетно, и ответственно. Цемент, произведенный на нашем заводе, – в числе товаров, которыми республика может гордиться. Производство высококачественной продукции – наша первоочередная задача, и нам она по плечу», – отмечают на заводе.

Производство не стоит на месте

Обновление – это постоянное развитие. Уходящий сезон останется в памяти цементников в связи с важными и давно ожидаемыми событиями. Например, 10 июля здесь запустили вращающуюся печь № 2. Впервые за одиннадцать лет в разгар строительного сезона функционировали все три производственные линии одновременно. Запуск оборудования состоялся в присутствии главы Бурятии Алексея Цыденова.

Розжиг печи № 2 завершил очередной этап масштабного проекта по наращиванию производственных мощностей в периоды пиковых нагрузок летних месяцев.

Восстановление сырьевых мельниц №3 и №4 тоже является частью этого проекта. Прошлый год ознаменовался реконструкцией сырьевой мельницы № 3. Фактически здесь построили новую мельницу, увеличив ее диаметр. Это привело к значительному росту её производительности: объемы перерабатываемого шлама увеличились двукратно, достигнув 50 тонн в час вместо прежних 25. Аналогичного результата заводчане ждут и от мельницы № 4, на которой завершены схожие работы. Она запущена в эксплуатацию 19 сентября.

Финальным этапом реализации проекта станет монтаж сепараторов на цементных мельницах № 5 и 10 в 2027 году. Переход на замкнутый цикл производства цемента позволит увеличить выпуск тонкомолотого высокомарочного цемента. На заводе отмечают, что спрос на такой цемент неуклонно растёт из года в год.

В 2025 году завод стал участником федерального проекта «Производительность труда», являющегося частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В качестве площадки для апробации лучших практик по оптимизации производственных процессов было выбрано складское хозяйство. На предприятии прошло обучение, специалисты исследуют производственные процессы службы и определяют влияние факторов на основные показатели эффективности. Два сотрудника предприятия стали сертифицированными тренерами: прошли стажировку в Москве и успешно сдали экзамены.

В текущем сезоне удалось улучшить условия взаимодействия с потребителями продукции «ТимлюйЦемент»: расположенный на территории завода офис сбытовой компании переместился в новое, более комфортное помещение.

На предприятии не только обновляют оборудование, но и закупают новую технику, в том числе благодаря субсидиям. Так, при поддержке минпромторга Бурятии в 2025 году предприятие приобрело бульдозер SHANTUI SD17B3 XL и фронтальный погрузчик LGCE L968F. Надёжная современная спецтехника занята на перемещении промышленных грузов – известняка, угля, клинкера на промплощадке предприятия.

Также благодаря господдержке в лаборатории предприятия поступил новый автоматический прибор «Вика». Он позволяет автоматически регистрировать начало и конец схватывания цемента.

Министерство промышленности и торговли РБ предоставило «ТимлюйЦементу» субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга.

- Это действенная мера поддержки, помогающая нашему предприятию продолжать модернизацию производства» - отметил управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

Для удобства сотрудников

В 2025 году на заводе открылась новая центральная проходная. Она заменила два контрольно-пропускных пункта, работавших на территории предприятия ранее.

Современный контрольно-пропускной пункт располагает вместительным, хорошо освещенным вестибюлем с комфортной зоной отдыха. Здесь установлены новые турникеты, пропускающие одновременно до двух групп людей, что гарантирует безопасность рабочей зоны от несанкционированного доступа.

В здании проходной также располагается служба охраны труда и промышленной безопасности ООО «ТимлюйЦемент» с отдельным кабинетом вводного инструктажа и современным учебным классом.

В обустроенном классе имеется все необходимое для обучения: компьютеры, экран для показа видеоматериалов и современные симуляторы, помогающие закрепить умения по оказанию первой медицинской помощи. На новых манекенах-тренажерах можно отработать приемы Геймлиха и сердечно-легочной реанимации, а на специальных имитаторах различных травм и поражений – освоить алгоритм действий, направленных на сохранение жизни и здоровья людей при кровотечениях, ожогах, переломах и других видах повреждений.

На новое место, в здании обновленной проходной, переехал заводской медпункт. В едином пространстве работают кабинеты приема, предрейсового осмотра, перевязочный и прививочный пункты. Теперь заводчанам будет проще проходить необходимые медосмотры и прочие процедуры.

Благодаря открытию основной проходной удалось оптимизировать передвижение работников по территории завода, а значит, снизить время, которое они тратят на дорогу к своим рабочим местам.

Социально ответственно предприятие

Недавно ООО «ТимлюйЦемент» было удостоено диплома первой степени по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Проанализировав деятельность предприятия, эксперты республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Бурятии присудили цемзаводу победу в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Предприятие уделяет особое внимание социальной защите и поддержке сотрудников, имеющих семьи.

К примеру, работники получают выплаты в связи с рождением детей и их поступлением в школу. Многодетные родители получают специальные выплаты, приуроченные к Дню защиты детей. Помимо этого, матпомощь может выделяться сотрудникам, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, в период с 1 июня по 31 августа каждую пятницу рабочий день сокращается на один час с сохранением оплаты труда в полном размере для родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет.

Также работодатель оплачивает 90% фактической стоимости путевок в летних оздоровительных лагерях. Этим летом 59 детей заводчан в возрасте от 7 до 17 лет отдохнули в детских лагерях Бурятии.

В ближайшее время на территории предприятия откроется спортивный зал, который будет доступен для всех желающих. Для этого его оборудуют специальным отдельным входом, и, чтобы попасть в него, не потребуется пропуск сотрудника предприятия.

Сегодня на предприятии трудятся 700 человек, в основном это жители поселка Каменска и соседних населенных пунктов.

— У нас есть свой учебный центр, в котором мы можем обучить и переобучить своих сотрудников на 15 рабочих специальностей. В этом году 176 заводчан осваивают новые специальности или повышают квалификацию. Сотрудничаем с высшими учебными заведениями по договорам целевого обучения, готовы «растить» инженеров, технологов — заключать договоры целевого обучения с выпускниками школ. Налажено сотрудничество с Томским политехническим университетом, где уже сейчас обучаются семеро сотрудников завода, — говорит управляющий директор Александр Волков.

Несмотря на вызовы времени, предприятие работает стабильно, выполняя все взятые на себя обязательства. Предприятию удается справляться со всеми сложностями благодаря высокому качеству продукции, постоянной модернизации оборудования и повышению производительности труда.





Фото предоставлено ООО "ТимлюйЦемент"