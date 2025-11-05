Бананы подешевели вслед за долларом

Цены на бананы снизились с сентября на 13% - сообщает Росстат. В Санкт-Петербурге, через который поступает более 90% бананов в страну, популярный фрукт в магазинах продаётся уже дешевле 100 рублей за килограмм.По данным Росстат среднерыночная стоимость килограмма бананов в октябре 2025 года составляла 162.98 рублей. С начала этого года, продукт стал дороже на 17.46 рублей, что составляет +11.6% изменения цены. Однако в ноябре этого года, в связи со снижением курса доллара стоимость бананов значительно снизилась. Средняя стоимость тропических фруктов в России упала до 150 рублей. Однако пока в Улан-Удэ стоимость фруктов не снизилась и килограмм бананов до сих пор стоит свыше 210 руб. за килограмм.Фото: Номер один