Экономика и бизнес 05.11.2025 в 16:16
Строителя третьего моста в Улан-Удэ хотят обанкротить
Шансы на возврат полутора миллиардов в бюджет Бурятии становятся призрачными
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии рассмотрел новое заявление от ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог по РБ» (Бурятрегионавтодор) к ОАО «Хотьковский автомост». Оно касалось принятия предварительных обеспечительных мер в виде наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее компании и находящееся на стройплощадке третьего моста через Уду.
Напомним, ранее власти Бурятии заявили о расторжении контракта по возведению моста и теперь Бурятрегионавтодор требует у компании вернуть неотработанный аванс. Речь идет о сумме в 1 млрд 503 млн рублей.
Первая попытка Бурятрегионавтодора наложить арест на счета и имущество Хотьковского автомоста» провалилась. Тогда суд счел доводы чиновников неубедительными. Теперь же их оказалось более чем достаточно.
В обосновании своих требований Бурятрегионавтодор сообщил, что перечислил исполнителю аванс в размере 20% от общей стоимости работ в сумме 2 млрд 592 млн рублей. За 2019-2024 годы работы выполнены на сумму 1 млрд 133 млн рублей. Остальная сумма осталась неотработанной. Обращение о возврате этих денег в компании оставили без ответа, утверждается в заявлении Бурятрегионавтодора, поэтому сейчас в адрес мостостроителей готовится судебный иск.
Обосновывая заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, чиновники указали на бедственное положение компании.
«В настоящее время в отношении ОАО «Хотьковский автомост» возбуждено 389 исполнительных производств, решения, на основании которых они возбуждены, добровольно не исполняются. В соответствии с картотекой арбитражных дел ОАО «Хотьковский автомост» является ответчиком по множеству дел, кроме того в отношении ОАО «Хотьковский автомост» поданы заявления о признании его банкротом. Согласно сайту ФНС России, операции по счетам ОАО «Хотьковский автомост» приостановлены в 8 банках», - сказано в заявлении.
Кроме того, представители Бурятрегионавтодора сообщили, что в адрес компании направлялись требования об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения контракта. Общая сумма штрафов составляет свыше 44 млн рублей. На данный момент ни один из них не оплачен.
«Считаем, что «Хотьковский автомост» и далее будет препятствовать возврату авансового платежа и различными способами стремиться к его невозврату», - резюмировали свое заявление в Бурятрегионавтодоре.
Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд постановил удовлетворить заявление частично.
«Принять предварительные обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства «Хотьковский автомост», находящиеся на расчетных счетах в банках (в том числе в виде будущих поступлений) и иное имущество ответчика в пределах цены иска 1 503 373 342 рубля 60 копеек. В удовлетворении заявления в остальной части отказать», - сказано в судебном постановлении.
Согласно картотеке арбитражных дел, ситуация у «Хотьковского автомоста» действительно сложилась неважная. Последнее время иски к компании сыплются как из рога изобилия, а 22 октября появилось и заявление о признании фирмы банкротом. Его подало московское ООО «ПРО ФАКТОР». Согласно картотеке, «Хотьковский автомост» задолжал этой фирме 36 миллионов рублей.
Так что, удовлетворение требования Бурятрегионавтодора о принятие обеспечительных мер едва ли приблизит возврат неотработанного аванса. Судя по неоплате массы исполнительных производств, денег на счетах «Хотьковского автомоста» нет и, скорее всего уже не будет. В случае же банкротства Бурятрегионавтодор станет лишь одним из множества кредиторов компании и когда-нибудь, через несколько лет процедуры банкротства, сможет рассчитывать на получение лишь небольшой части долга.
Тегистроительство мост банкротство