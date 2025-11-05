Монголия увеличит объём резервуаров для бензина

В связи с рисками дефицита поставок топлива в Монголию, власти стремятся создать запасы топлива.В настоящее время в Монголии имеются резервуары для хранения топлива общей емкостью 440 тысяч тонн, что эквивалентно примерно месячному потреблению в стране. Об этом сообщает портал «Монцамэ». В соответствии с планом действий Правительства Монголии, будут построены новые резервуары для хранения топлива, что позволит стране хранить нефтепродукты в течение трех-шести месяцев, сообщил Министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинням.По словам министра, на следующий год запланировано строительство дополнительных резервуаров.“Мы планируем увеличить запасы топлива в стране в следующем году. Благодаря сотрудничеству государственного и частного секторов, заполним резервуары для хранения, используя доступное финансирование. Монголия ежегодно добывает и экспортирует 560 тысяч тонн сырой нефти и импортирует около 220 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц. По мере увеличения добычи полезных ископаемых потребление топлива увеличивается на 20 процентов. Чтобы предотвратить возможный дефицит топлива правительства в ближайшее время завершат разработку механизма льготного кредитования. Мы работаем над достижением цели правительства по созданию запасов, достаточных для удовлетворения национального спроса на три-шесть месяцев”, - отметил министр.Стоимость резервуаров для хранения месячного запаса в настоящее время оценивается в 500 миллиардов тугриков. Правительство планирует предоставить льготные кредиты на сумму 50 миллиардов тугриков для поддержки компаний-импортеров в расширении топливных резервов. Ранее в октябре страна столкнулась с дефицитом топлива в связи со снижением поставок бензина в страну.Фото: Номер один