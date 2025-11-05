Экономика и бизнес 05.11.2025 в 17:17
В Якутии хотят построить «Нью-Васюки»
При остром дефиците электроэнергии, власти региона анонсировали постройку гигантских дата-центров
Текст: Иван Иванов
Якутия обладает возможностью создать самую крупную инфраструктуру цифровых проектов на Дальнем Востоке. Именно поэтому стратегия республики поддерживает инициативы в этой сфере. Об этом рассказал РБК глава Якутии Айсен Николаев.
Как рассказал глава изданию, в перспективе объем мощности дата-центров в Якутии оценивают более чем в два гигаватта.
— Мы тесно взаимодействуем с инвесторами с самого зарождения идеи инвестиционных проектов использования природного газа для снабжения цифровой инфраструктуры региона. Ресурсная база месторождений существенна и позволяет масштабировать генерацию под нужды как майнинговых площадок, так и ЦОДов, для которых требования к резервированию и связности ниже, чем у высокоточных дата-центров, — рассказал Айсен Николаев РБК.
Между тем аналитики воспринимают планы якутского губернатора скептически. На суперпроекты потребуется колоссальное количество энергии. Между тем в стране нарастает дефицит электрических мощностей, вызванных износом имеющихся мощностей и сокращением планов энергокомпаний по строительству новых ТЭЦ и ГЭС. В этих условиях городить планы в стиле «Нью-Васюки» из юмористического репертуара Ильфа и Петрова выглядят довольно неуместными.
Фото: Номер один
Как рассказал глава изданию, в перспективе объем мощности дата-центров в Якутии оценивают более чем в два гигаватта.
— Мы тесно взаимодействуем с инвесторами с самого зарождения идеи инвестиционных проектов использования природного газа для снабжения цифровой инфраструктуры региона. Ресурсная база месторождений существенна и позволяет масштабировать генерацию под нужды как майнинговых площадок, так и ЦОДов, для которых требования к резервированию и связности ниже, чем у высокоточных дата-центров, — рассказал Айсен Николаев РБК.
Между тем аналитики воспринимают планы якутского губернатора скептически. На суперпроекты потребуется колоссальное количество энергии. Между тем в стране нарастает дефицит электрических мощностей, вызванных износом имеющихся мощностей и сокращением планов энергокомпаний по строительству новых ТЭЦ и ГЭС. В этих условиях городить планы в стиле «Нью-Васюки» из юмористического репертуара Ильфа и Петрова выглядят довольно неуместными.
Фото: Номер один