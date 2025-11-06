В октябре на ВСЖД выросли перевозки пассажиров в дальнем следовании на 1,4%

В октябре нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено свыше 975 тыс человек, что на 2,9 % меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 743,5 тыс пассажиров (-4,2%), в дальнем следовании – 232 тыс человек (+1,4%).Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, пассажирооборот в октябре составил более 241,6 млн пасс-км, что на 0,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – свыше 32,7 млн пасс-км (-3%), в дальнем следовании – 209 млн пасс-км (+0,8%).За январь – октябрь 2025 года отправлено 10,3 млн пассажиров (-0,5%), из них в дальнем следовании перевезено свыше 2,3 млн пассажиров (-1,4%), в пригородном сообщении – более 7,9 млн человек (-0,3%).Пассажирооборот за этот период уменьшился на 2,7% и составил 2,5 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении – свыше 344,2 млн пасс-км (на уровне аналогичного периода прошлого года), в дальнем следовании – более 2,1 млрд пасс-км (-3,2%).