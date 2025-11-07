В Улан-Удэ представили планы по созданию «Волшебного Байкала»

В Улан-Удэ состоялось рабочее совещание, ключевой темой которого стала практическая реализация масштабного федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Во встрече приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, глава Бурятии Алексей Цыденов, члены республиканского правительства, а также ведущие инвесторы, готовые вкладывать средства в создание нового всесезонного курорта «Волшебный Байкал».Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, основной темой совещания стало развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Так, на сегодня с семью компаниями-резидентами заключены инвестиционные соглашения. Это «Грин Флоу Байкал», «Грин Флоу Яхт Клуб», «Молодость Байкала», «АМАР», «Космос Отель Байкал», «Чудо Байкал» и «Международный Всесезонный Курорт Гора Бычья». Их работа направлена на формирование современной курортной инфраструктуры и создание мощного туристического кластера.Планируется, что общий номерной фонд во вновь создаваемых объектах размещения составит 5667 единиц. Это что существенно увеличит пропускную способность курорта и привлечет значительный поток гостей в республику.В ходе совещания инвесторы подробно представили свои бизнес-планы и детально отчитались о текущих стадиях реализации строительных проектов. Это позволило получить комплексное представление о темпах работ и имеющихся вызовах.Заместитель федерального министра Дмитрий Вахруков дал высокую оценку представленным материалам и общему прогрессу.- «Байкальская гавань», на мой взгляд, одна из самых динамично развивающихся экономических зон туристического типа. Видим уже и решение земельно-имущественных вопросов, фактически они все решены. Многие коллеги уже в проектировании туристических объектов, ряд коллег уже в стройке, а кто-то уже запускается в следующем году. Инвесторам приходится сталкиваться с рядом ограничений. Но мы с региональными властями на федеральном уровне пытаемся все эти ограничения нормативами и финансами снимать, оказывать всяческую поддержку. Я очень удовлетворен тем, что сегодня услышал. Динамику, которая сегодня есть в развитии особой экономической зоны, можно считать хорошей, —сказал Дмитрий Вахруков.Глава Бурятии подчеркнул стратегическое значение проекта для развития всего Дальневосточного региона.- В 2025 году в рамках этого проекта резидентами «Байкальской гавани» получено 215 млн. рублей на создание обеспечивающей инфраструктуры. Это позволяет создавать условия для инвесторов. Подписанные соглашения с инвесторами у нас суммарно порядка на более 109 млрд рублей. И в рамках утвержденного проекта, в рамках тех мер государственной поддержки, которые сегодня по линии минэкономразвития реализуются, мы уверены, что у инвесторов есть условия для того, чтобы проекты были успешными, - отметил Алексей Цыденов.Значительный блок совещания был посвящен финансовой и инфраструктурной поддержке проекта.Как образно отметил Дмитрий Вахруков, «Байкал — это грандиозная точка притяжения, энергетика сумасшедшая, поэтому каждый должен побывать на Байкале. Турист, которому понравится, который будет сюда раз за разом приезжать, это как раз та целевая аудитория, ради которой мы работаем, развиваем и качество сервиса, и качество гостиниц, и уровень гостеприимства, чего, кстати, как раз в Бурятии вполне достаточно».Напомним, федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Он призван коренным образом преобразовать туристическую отрасль страны, создав конкурентоспособные курорты мирового уровня, доступные для отдыха в любое время года. Планируется, что реализация этого амбициозного проекта позволит создать 77 000 новых гостиничных номеров, а количество туристических поездок на внутренние круглогодичные курорты увеличится на 10 миллионов человек ежегодно. Это не только окажет значительный мультипликативный эффект на экономику регионов, создаст новые рабочие места и повысит налоговые поступления, но и коренным образом изменит туристический ландшафт страны, предложив российским и иностранным гостям качественно новый уровень сервиса и гостеприимства.