На ВСЖД обновлено 300 км пути в рамках ремонтной кампании нынешнего года

На Восточно-Сибирской железной дороге завершены ремонтно-путевые работы. Обновлено 300 км пути, произведена замена 92 комплектов стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Ремонтно-путевая кампания началась в апреле и велась параллельно с работами по развитию Восточного полигона - строительством дополнительных путей и разъездов. Основной фронт работ был сосредоточен на главном ходу Транссибирской магистрали, где высока интенсивность движения поездов и значительна весовая нагрузка на стальную колею.В ремонтных работах использовалась специализированная железнодорожная техника: укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные машины, электробалластеры и стабилизаторы.Ежегодный капитальный и средний ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках.