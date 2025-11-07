В бюджете Бурятии возникла огромная дыра

Сегодня в Хурале Бурятии прошло заседание Комитета по социальной политике. Главной темой обсуждения стал бюджет республики будущего года. Как сообщили в пресс-службе парламента, он вызвал много вопросов.Заместитель министра финансов Бурятии Ольга Хайдурова сообщила, что дефицит казны следующего периода в части выплаты зарплаты бюджетникам пока составляет 7 млрд. рублей. Но еще будут уточнения, связанные с проектом федерального бюджета, который представят для ознакомления 10 ноября.Председатель комитета Игорь Марковец призвал очень серьезно задуматься над приоритетами, которые финансово отражены в бюджете следующего года. Он назвал целый ряд социальных программ, по которым республиканские вложения заметно сокращаются. Имеются и годами требующие внимания нерешенные вопросы, такие как социально ориентированный транспорт для людей с инвалидностью или растущая подростковая преступность на фоне запланированного снижения финансирования по дополнительному образованию.«В целом, конечно, выглядит всё не плохо, но за счет федеральных ассигнований, перечисляемых на строго целевые нужды. А что касается республиканских расходов на социальный блок в общем объеме бюджетных средств, отмечается значительное снижение: с 55,8% (в 2025 году) до 47,2% (в проекте 2026 года). Напомню, что если социальные расходы составят менее половины общего бюджета, то он потеряет свою социальную направленность», – заметил Игорь Марковец.