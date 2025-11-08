В России резко упали нефтегазовые доходы

В октябре нефтегазовые доходы России составили 888,6 млрд руб (-26,6%) по сравнению с 1 211,8 млрд годом ранее.

В октябре 2023 года нефтегазовые доходы составили 1 635 млрд рублей. Доходы всего лишь за два года упали почти вдвое! А ведь нефтяная отрасль, в отличие от других попавших под санкции экспортных отраслей (сталелитейной, алмазной, золотодобывающей, лесной и химической), до недавнего времени умело обходила ограничения и генерировала валютную выручку. Однако осенью произошел надлом, и, судя по статистике, в нефтянке началось обвальное падение.

Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский полагает, что речь пока идет о рецессии. Но поскольку на доходах от продажи нефти и газа во многом держится и бюджет, и экономика в целом, то к концу года для нашего региона можно ожидать значительного сокращения дотаций и финансовой помощи со стороны федерального центра.

«На социальные цели, зарплаты, текущие расходы бюджета деньги будут выделяться, а вот что касается расходов на дороги, строительство, обновление пассажирского транспорта и многие другие программы, все это придется резко сворачивать», – сказал он.

Впрочем, в Бурятии уже сокращаются и расходы на социальные цели.

«Отмечается значительное снижение: с 55,8% (в 2025 году) до 47,2% (в проекте 2026 года) на социальные расходы. Таким образом, бюджет республики может потерять свою социальную направленность», – заявил депутат Игорь Марковец. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.